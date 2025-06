Alcaraz: "He activado ya el modo hierba"

El español Carlos Alcaraz aseguró este sábado que ya ha activado "el modo hierba" tras clasificarse para la final del torneo londinense de Queen's.

El murciano venció en semifinales a su compatriota Roberto Bautista y disputará este domingo (14:00 hora local) la final ante el checo Jiri Lehecka.

"Al principio del torneo trataba de sentirme cómodo y creo que ahora estoy jugando un gran tenis. Hacer la final aquí en Queen's es muy especial. El modo hierba está activado", manifestó el jugador murciano, que podría unirse a Feliciano López este domingo como el único español en ganar en dos ocasiones este torneo.

Posteriormente, en rueda de prensa, Alcaraz comentó que "es genial estar de vuelta en una final, es especial para mí jugar aquí en Queen's. Me encuentro bien. Mi confianza está muy alta y, como ya he dicho otras veces, cuanto más ganas, más confianza tienes. Espero que mañana esté aún mejor".

El murciano recibió la felicitación del castellonense después de un puntazo en el primer set, en una imagen ya habitual en sus encuentros.

"Depende de cómo vaya el marcador también. Hoy ha sido en la bola para acabar el primer set. Me alegro de que hayan disfrutado o se hayan asombrado con el golpe que he hecho. Ese tipo de jugadas, intentamos que nos salgan, buscamos esos momentos. Son momentos que me encanta ejecutarlos y es por eso que disfruto jugando al tenis. Que los rivales se asombren con mis golpes se siente genial", dijo el español en rueda de prensa.

Este domingo, Alcaraz jugará la final de Queen's contra Jiri Lehecka, pudiendo ser el segundo español en la historia en conquistar este título en dos ocasiones, tras Feliciano López, que lo logró en 2017 y 2019.

El tercero más rápido en llegar a 250 victorias

Alcaraz llegó con esta victoria a las 250 como profesional en 311 partidos, siendo el tercero más rápido en la historia en conseguirlo.

Solo John McEnroe, que lo consiguió 307, y Jimmy Connors, que lo hizo en 310, mejoran el registro del murciano.

En la clasificación histórica, Alcaraz aparece por delante de Rafael Nadal, que necesitó 313, Boris Becker, que lo hizo en 319, Ivan Lendl (321) y Mats Wilander (321).

"Estoy muy contento de unirme a ese grupo de leyendas y de ser el tercero que más rápido a esas 250 victorias. Es algo increíble. No le damos muchas importancias a las estadísticas, peor una vez lo sabemos se siente genial", afirmó.