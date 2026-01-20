Alcaraz - Hanfmann: horario y dónde ver el segundo partido de Carlos en el Open de Australia 2026 por TV y en directo

Carlos Alcaraz se enfrenta a Yannick Hanfmann este miércoles 21 de enero en la segunda ronda del Open de Australia 2026. El de El Palmar vuelve a la escena tras ganar en su debut a Adam Walton y empezar con buen pie la andadura hacia el único 'Major' que hasta la fecha se le resiste.

El español tuvo un debut exigente en territorio australiano, aunque no cedió ningún set y mostró una versión sólida. El murciano aterriza en Melbourne con un objetivo entre ceja y ceja, romper el techo de los cuartos de final y convertirse en el tenista más joven de la Era Open en conquistar los cuatro Grand Slams.

El segundo rival de Carlos Alcaraz en el Open de Australia 2026 será Yannick Hanfmann, el número 102 del ranking ATP. El tenista alemán hizo los deberes en primera ronda contra el estadounidense Zachary Svajda, mostrando una gran versión con su servicio y rozando los 20 saques directos durante el choque.

Yannick Hanfmann, segundo rival de Carlos Alcaraz en el Open de Australia / Dar Yasin

En caso de avanzar a la siguiente ronda, Alcaraz mediría sus fuerzas ante Zheng (ATP 174) o Moutet (ATP 37), siendo este último el favorito para ese partido. El primer gran desafío no llegaría hasta los octavos, dónde el español Alejandro Davidovich se postula como su rival más probable.

¿A qué hora juega Alcaraz contra Hanfmann en el Open de Australia 2026?

El partido entre Carlos Alcaraz y Yannick Hanfmann, correspondiente a la segunda ronda del Open de Australia 2026, se celebrará este miércoles 21 de enero en el segundo turno de la jornada en la pista central, la Rod Laver Arena, aproximadamente sobre las 04:00 horas de la madrugada en España.

¿Dónde ver el Open de Australia 2026 por TV y online?

En España, todos los partidos del Open de Australia 2026 se podrán ver por TV y online a través de Eurosport y Max, plataformas que ofrecen la cobertura completa del torneo.

La emisión de los principales partidos de la jornada, entre ellos los de Carlos Alcaraz, correrán al cargo del canal Eurosport 1, mientras que Eurosport 2 pondrá el foco en el resto de representantes españoles tanto en categoría masculina como en categoría femenina.

Otras opciones alternativas para ver el Open de Australia son las plataformas de pago Movistar+, Orange TV y DAZN, cuyos usuarios tendrán acceso al contenido ofrecido por Eurosport y MAX.

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del Open de Australia 2026 a través de narraciones en directo, crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Carlos Alcaraz.