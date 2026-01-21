En directo
OPEN AUSTRALIA
Alcaraz - Hanfmann en directo hoy: Open de Australia, segunda ronda en vivo
Sigue en directo el partido entre Carlos Alcaraz e Yannick Hanfmann de segunda ronda del Open de Australia 2026.
Última hora y resultado del partido de Carlos Alcaraz en el Open de Australia 2026.
ALCARAZ 4 - 5 HANFMANN | 1er SET
Al final se lo apunta Hanfmann, que se queda a un juego del set. Presión para Alcaraz
ALCARAZ 4 - 4 *HANFMANN | 1er SET
40-40
De nuevo largo juego co intercambio de iguales. Contrarrestando bien Alcaraz los buenos saques del alemán
ALCARAZ 4 - 4 *HANFMANN | 1er SET
40-40
Vuelve a cambiar alturas Alcaraz para forzar el error
ALCARAZ 4 - 4 *HANFMANN | 1er SET
VENTAJA HANFMANN
Otro gran saque de Hanfmann
ALCARAZ 4 - 4 *HANFMANN | 1er SET
40-40
De la defensa al ataque Alcaraz. Salva bien el punto y se lo lleva al iguales
ALCARAZ 4 - 4 *HANFMANN | 1er SET
40-30
Trmendo saque de Hanfmann al cuerpo de Alcaraz y derecha todavía mejor para ganar el punto
ALCARAZ 4 - 4 *HANFMANN | 1er SET
30-30
Recital de derechas de Alcaraz para dejarse ir y amenazar de nuevo el saque de Hanfmann
ALCARAZ 4 - 4 *HANFMANN | 1er SET
30-15
Ahora la pega a las mil maravillas Hanfmann desde el fondo. A la línea el alemán
ALCARAZ 4 - 4 *HANFMANN | 1er SET
15-15
Le juega bien con el resto profundo y alto. Se la come Hanfmann
ALCARAZ 4 - 4 *HANFMANN | 1er SET
15-0
Resta lejos Alcaraz. Segundo muy bueno del alemán
- Fórmula Dembélé para solucionar el caso Dro
- ¡Denuncian un error del VAR en el gol anulado a Lamine Yamal!
- Walid Regragui, entrenador de Marruecos, sobre el penalti de Brahim: 'Parar el partido delante de todo el mundo no justifica la forma en que disparó
- Así quedan los cruces de la Copa del Rey 2025-26 en cuartos: todos los emparejamientos y rivales de Barcelona y Atlético
- Joan Pradells vende el 100% de su marca de ropa y de gimnasio al cofundador de Hakwers y CEO de Hawk X
- Julián Álvarez, el elegido: el Barça prepara un golpe de efecto para el ‘9’
- Sorteo Copa del Rey, en directo: cruces de cuartos de final y todos los emparejamientos, en vivo
- Otra sorpresa en La Masia: Quim Junyent, cerca del Almería