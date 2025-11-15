Alcaraz: "Ganar a Sinner es uno de los mayores retos que existen"

Carlos Alcaraz ya ha asegurado el número 1 del mundo este año. Con 8 títulos esta temporada, el murciano afronta este fin de semana los partidos decisivos de las Nitto ATP Finals junto con el otro nombre que está llamado a marcar una época al lado de él: Jannick Sinner.

El italiano, su gran perseguidor para el lugar más alto del ranking ATP, se hace 'grande' en pista 'indoor'. "Ganar a Sinner es uno de los mayores retos que existen", decía Alcaraz en 'El Larguero' de la 'Cadena SER'. "Jannik lleva dos años sin perder un partido 'indoor'. Zverev consiguió sacarle un set, pero ya ni recuerdo la última vez que perdió uno. Es el reto. Estamos preparados, estamos jugando bien y con energía".

"Veo sus partidos y veo superioridad. Hay jugadores que lo han llevado al límite, que lo han tenido ahí, pero los grandes campeones siempre aparecen en los momentos difíciles, y Jannik lo hace una y otra vez. Eso hay que valorarlo. 29 victorias seguidas 'indoor'… está alcanzando un nivel altísimo", añadía Alcaraz de su posible rival en Turín.

Por ahora, Alcaraz le ha ganado a Sinner las cuatro finales que han jugado entre ellos este mismo año. Unos números que dan más fuerza al de El Palmar. Es el segundo año que Alcaraz terminará la temporada como número 1 del ranking, tras lo conseguido en 2022.

"Con 22 años tengo muchas temporadas por delante. Ojalá que no se estanque aquí", decía. "Ha habido idas y venidas, altibajos, momentos buenos, momentos malos... poder aprender de todos esos momentos y seguir yendo adelante, jugando un tenis bueno y consistente, es lo que transmite el terminar el año como número 1".

Finalmente, Alcaraz ha hablado del único de los 'big three' que aún sigue en activo, Novak Djokovic. En su horizonte tiene aún el objetivo de ganar su Grand Slam 25, aunque delante tenga a dos grandes competidores.

"Está ahí arriba como ganador de Grand Slams y veremos a ver. Ha llegado a semifinales en los cuatro Grand Slams y, si se mantiene motivado, puede hacer grandes cosas", reflexionó Alcaraz.