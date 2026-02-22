Alcaraz, tras ganar en Doha: "Estoy viviendo la vida que me gusta"

Carlos Alcaraz está en el mejor momento de su carrera. 2026 le está sentando como anillo al dedo, un año en el que todavía no ha perdido ni un solo partido. El murciano ha jugado dos torneos, el Open de Australia y el ATP de Doha, y ha levantado el título en ambos. El número uno atendió a los medios de comunicación de la ATP después de otra alegría para el tenis español.

"Hoy he jugado un gran tenis. He estado muy concentrado desde el principio para jugar a un nivel muy alto. Creo que las finales son el momento en el que tienes que mostrar tu mejor versión", declaró Alcaraz tras coronarse en Doha. He jugado genial. He jugado increíble. Ahora toca seguir mejorando, seguir avanzando y seguir en la dirección correcta. Estoy 12-0 y quiero que continúe", inició.

A pesar de la espectacular versión ante Fils en la gran final, Alcaraz lo tiene claro. "Siempre hay margen de mejora. Siempre hay cosas que pulir. Como dije al inicio del torneo o después del primer partido, veo debilidades en mi juego. Intento mejorarlas en los entrenamientos y ser mejor en los partidos", confesó el murciano, que no se conforma con su nivel actual.

"Intento no pensar en nada más que en mí mismo. Y ahora mismo siento que amo jugar al tenis y amo competir. Es momento de disfrutar cada vez que puedo jugar y salir a la pista. Obviamente es mi trabajo, me pagan por jugar, por ir a torneos y por ganar. Pero no hay mejor sensación que hacer lo que amas. Eso es lo que siento. La fama llega con ello, el dinero llega con ello, pero para mí lo más importante es que estoy viviendo la vida que me gusta", prosiguió.

Alcaraz en la final del Barcelona Open 2025 / EFE

Por último, quiso desvelar los próximos retos que tiene en mente. "“En cuanto a objetivos, están los torneos más grandes del mundo: los Masters 1000 y los Grand Slams. El siguiente es Roland Garros. Es un torneo del que tengo grandes recuerdos y experiencias y tengo muchas ganas de jugar allí y hacerlo bien. Antes de eso hay muchos torneos importantes y quiero estar preparado para ellos", aseguró.

El español estará presente en varios torneos antes de que llegue Roland Garros. Empezando por la gira norteamericana de pista dura, donde se celebra el Masters 1000 de Indian Wells y de Miami. El año pasado cayó en semifinales en el primer torneo y en primera ronda en Florida. Después ya llegará la tierra batida y el paso por España, concretamente por Barcelona y Madrid.