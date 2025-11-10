Alcaraz - Fritz: horario y dónde ver el segundo partido de las ATP Finals 2025 por TV y en directo

Carlos Alcaraz se enfrenta a Taylor Fritz este martes 11 de noviembre en el segundo partido de la 'Round Robin' de las ATP Finals 2025, en el que el de El Palmar intentará seguir avanzando en firme en busca de uno de los pocos trofeos que todavía no figuran en sus vitrinas.

El estreno de Alcaraz en la presente edición del Torneo de Maestros fue toda una declaración de intenciones. El actual número 1 del mundo saldó con victoria su enfrentamiento ante Alex de Miñaur después de desplegar su mejor versión en el segundo set (7-6 y 6-2). Este primer triunfo y el balance de juegos a favor suponen un paso en firme del murciano hacia las semifinales, ronda a la que acceden los dos mejores clasificados de cada grupo.

Más allá de la importancia de tachar las ATP Finals de su lista de títulos pendientes, el desempeño de Alcaraz en Turín tendrá un impacto significativo en la carrera por el número 1 del mundo. Si bien es cierto que el murciano parte con ventaja respecto a un Sinner que defiende la friolera de 1.500 puntos, un descalabro parecido al del año pasado y una buena actuación del italiano podrían derivar en un cambio de orden en la cima del ranking ATP.

Taylor Fritz, rival de Alcaraz en las ATP Finals 2025 / Associated Press/LaPresse

El próximo rival de Carlos Alcaraz en las ATP Finals será Taylor Fritz, el número 6 del mundo. El estadounidense también ha tenido un buen estreno en Turín, dónde se impuso en dos sets ante Lorenzo Musetti (6-3 y 6-4)

Los caminos de Alcaraz y Fritz se han cruzado en múltiples ocasiones en las últimas semanas. El murciano viene de salir victorioso en la final del ATP 500 de Tokio y en semifinales del Six Kings Slam, pero el estadounidense le ganó la partida en la Laver Cup.

Alcaraz y Fritz se saludan durante la Laver Cup / JOHN G. MABANGLO

¿A qué hora juega Alcaraz contra Fritz en las ATP Finals 2025?

El partido entre Carlos Alcaraz y Taylor Fritz, correspondiente a la segunda jornada de la 'Round Robin' de las ATP Finals 2025 2025, se celebrará este martes 11 de noviembre.

El encuentro tendrá lugar en el segundo turno del Inalpi Arena de Turín inmediatamente después del partido de dobles en el que participa Marcel Granollers, por lo que dará comienzo no antes de las 14:00 horas (CET).

¿Dónde ver las ATP Finals 2025 por TV y online?

En España, todos los partidos de las ATP Finals 2025 se podrán ver por TV y online a través de Movistar Plus +, que ofrece la cobertura completa del torneo.

Movistar+ retransmitirá los diferentes partidos de cada jornada de la mano de su paquete Deportes+, mientras que los de Carlos Alcaraz se emitirán a través del dial 7 o #Vamos, canales reservados para los cruces en las pistas más importantes, con narración de José Antonio Mielgo y comentarios de Roberto Carretero.

Además, los usuarios podrán seguir todos los partidos en streaming mediante la app de Movistar Plus+, con acceso a múltiples pistas simultáneamente y posibilidad de ver el torneo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa de las ATP Finals 2025 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Carlos Alcaraz.