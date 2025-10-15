Alcaraz - Fritz: horario y dónde ver las semifinales del Six Kings Slam por TV y en directo

Carlos Alcaraz se enfrenta a Taylor Fritz este jueves 16 de octubre en las semifinales del Six Kings Slam 2025, torneo de exhibición que se disputa en Arabia Saudí. Te contamos a qué hora juega Alcaraz su próximo partido y cómo verlo por televisión y online desde España.

Después de tomarse unas semanas de descanso tras la victoria en el ATP 500 de Tokio, torneo que terminó con visibles molestias en el tobillo, la primera toma de contacto de Alcaraz con la pista tendrá lugar en el Six Kings Slam. El torneo saudí será el primer campo de pruebas del murciano de cara a un final de temporada menos exigente de lo que cabía esperar.

Con un único Masters 1000 en el horizonte y el número 1 prácticamente asegurado hasta final de año, Alcaraz podrá dosificar esfuerzos de cara a las ATP Finals de Turín, última gran cita del calendario. En este sentido, el Six Kings Slam le ofrece la oportunidad de probarse ante algunas de las mejores raquetas del circuito, además de embolsarse un importante botín.

El primer rival de Carlos Alcaraz en el Six Kings Slam será Taylor Fritz, el número 4 del ranking ATP. A diferencia del de El Palmar, el estadounidense tuvo que disputar los cuartos de final, dónde se impuso con sorprendente comodidad ante Alexander Zverev (3-6 y 4-6).

¿A qué hora juega Alcaraz contra Fritz en semifinales del Six Kings Slam 2025?

El partido entre Carlos Alcaraz y Taylor Fritz, correspondiente a las semifinales del Six Kings Slam 2025, tendrá lugar este jueves 16 de octubre a partir de las 14:00 horas (CET).

¿Dónde ver el próximo partido de Carlos Alcaraz en el Six Kings Slam 2025?

En España, todos los partidos de Carlos Alcaraz en el Six Kings Slam 2025 se podrán ver en streaming a través de Netflix, plataforma que cuenta con los derechos en exclusiva de la competición.

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del Six Kings Slam 2025 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, poniendo el foco en el desempeño de Carlos Alcaraz.