Alcaraz - Fritz: horario y dónde ver el partido de la Laver Cup por TV, online y en directo

Carlos Alcaraz se enfrenta a Taylor Fritz en la madrugada del 21 de septiembre en el segundo día de competición de la Laver Cup 2025. Te contamos a qué hora juega Alcaraz su próximo partido y cómo verlo por televisión y online desde España.

Después de su estreno en la presente edición de la competición bajo la modalidad de dobles, en la que formó pareja con Jakub Mensik para batir a Fritz y Michelsen, Alcaraz se prepara para su primer partido individual. El de El Palmar es la gran figura del Team Europe, en el que también destacan nombres como Alexander Zverev, Casper Ruud o Holger Rune.

El próximo rival de Carlos Alcaraz en la Laver Cup, que hoy afronta su segundo día de competición y por lo tanto cada victoria pasa a valer dos puntos, será Taylor Fritz. El estadounidense, número cinco del ranking ATP, es el líder de un Team World que busca recuperar la corona en la presente edición.

El cara a cara entre Alcaraz y Fritz se inclina claramente a favor del murciano, vencedor en los tres precedentes disputados hasta la fecha. Sú última victoria ante el estadounidense tuvo lugar en las semifinales de Wimbledon, dónde le apeó en semifinales para posteriormente caer ante Jannik Sinner en la gran final.

Terminado el primer día de competición, el Team Europe lidera el marcador gracias a las victorias de Mensik y Ruud en individuales y de la pareja formada por Ruud y Opelka en dobles (3-1). Hoy llega el turno de nombres de la talla de Zverev, Rune y el propio Alcaraz, que tienen la posibilidad de abrir la brecha respecto al Team World.

¿A qué hora juega Alcaraz contra Fritz en la Laver Cup 2025?

El partido entre Carlos Alcaraz y Taylor Fritz, correspondiente al segundo día de competición de la Laver Cup 2025, tendrá lugar en la madrugada del 21 de septiembre a partir de las 4:00 horas (CET).

¿Dónde ver el Alcaraz - Fritz de la Laver Cup 2025 por TV y online?

La Laver Cup 2025 se puede seguir en España a través de Eurosport (canales de televisión y Eurosport App), además de estar disponible en streaming en la plataforma DAZN, que posee los derechos de retransmisión.

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa de la Laver Cup 2025 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Carlos Alcaraz.