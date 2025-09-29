Alcaraz - Fritz: horario y dónde ver la final del ATP 500 de Tokio 2025 por TV y online

Carlos Alcaraz se enfrenta a Taylor Fritz este martes 30 de septiembre en la final del ATP 500 de Tokio 2025. Te contamos a qué hora juega Alcaraz su próximo partido y cómo verlo por televisión y online desde España.

Con las molestias en el tobillo ya olvidadas, Alcaraz se prepara para afrontar su último desafío en tierras niponas. Desde su accidentado debut ante el argentino Sebastián Baez hasta la sufrida victoria ante Casper Ruud, pasando por dos cómodos triunfos ante Bergz y Nakashima, el de El Palmar está saldando con buena nota su primera puesta en escena como número 1 del mundo.

Ahora, sin embargo, llega el reto más complicado para Alcaraz. Reto que está obligado a sacar adelante para no perder terreno en la cima del ranking ATP pues, a pesar de no participar en la edición anterior, los 500 puntos que reparte Tokio compensarán los que defendía en Beijing por su victoria el año pasado ante Jannik Sinner en la gran final.

Taylor Fritz espera a Alcaraz en la final del ATP 500 de Tokio / RODRIGO REYES MARIN

El último obstáculo que Carlos Alcaraz deberá sortear en el ATP 500 de Tokio 2025 será Taylor Fritz, segunda cabeza de serie del torneo y número 4 del ranking ATP. En su camino hacia la gran final, el estadounidense se ha impuesto ante Diallo, Borges, Korda y Brooksby.

¿A qué hora juega Alcaraz contra Fritz la final del ATP 500 de Tokio 2025?

El partido entre Carlos Alcaraz y Taylor Fritz, correspondiente a la final del ATP 500 de Tokio 2025, tendrá lugar este martes 30 de septiembre a partir de las 11:00 horas (CET).

¿Dónde ver el Alcaraz - Fritz de la final del ATP 500 de Tokio 2025 por TV y online?

En España, todos los partidos del ATP 500 de Tokio 2025 se podrán ver por TV y online a través de Movistar Plus +, que ofrece la cobertura completa del torneo.

Movistar+ retransmitirá los diferentes partidos de cada jornada de la mano de su paquete Deportes+, mientras que los de Carlos Alcaraz se emitirán a través del dial 7 o #Vamos, canales reservados para los cruces en las pistas más importantes, con narración de José Antonio Mielgo y comentarios de Roberto Carretero.

Además, los usuarios podrán seguir todos los partidos en streaming mediante la app de Movistar Plus+, con acceso a múltiples pistas simultáneamente y posibilidad de ver el torneo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del ATP 500 de Tokio 2025 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Carlos Alcaraz.