Alcaraz - Fritz, en directo: sigue las semifinales del Six Kings Slam, en vivo hoy
Carlos Alcaraz y Taylor Fritz se enfrentan hoy en las semifinales del torneo amistoso Six Kings Slam
Carlos Alcaraz juega hoy el torneo del Six Kings Slam. Sigue en directo el partido en SPORT.es
ALCARAZ (1) - FRITZ (1)
Juego para el murciano. 1-1. Qué bien juega Carlitos
ALCARAZ (0) - FRITZ (1)
Se adelanta Alcaraz. 40-30
ALCARAZ (0) - FRITZ (1)
Puntazo. Qué buenos son. Volea ganadora del americano. Empate a 30
ALCARAZ (0) - FRITZ (1)
Otro servicio directo del español. 30-0
ALCARAZ (0) - FRITZ (1)
Ace de Alcaraz. 15-0
ALCARAZ (0) - FRITZ (1)
0-1, juego para Taylor Fritz
ALCARAZ (0) - FRITZ (0)
40-15 para el americano
ALCARAZ (0) - FRITZ (0)
Ojo Fritz que devuelve la dejada de carlos con un derechazo cruzado. Punto para el americano. 0-30
SET PARA CARLOS ALCARAZ (1-0)
Juego y set para Carlos. 6-4
ALCARAZ (5) - FRITZ (4)
Punto de set para Carlos. 40-0
