TENIS

Alcaraz - Fritz, en directo: sigue las semifinales del Six Kings Slam, en vivo hoy

Carlos Alcaraz y Taylor Fritz se enfrentan hoy en las semifinales del torneo amistoso Six Kings Slam

Carlos Alcaraz se enfrenta a Taylor Fritz este jueves 16 de octubre en semifinales del Six Kings Slam

Carlos Alcaraz se enfrenta a Taylor Fritz este jueves 16 de octubre en semifinales del Six Kings Slam / KIYOSHI OTA

Joel Delgado Sánchez

Joel Delgado Sánchez

Carlos Alcaraz juega hoy el torneo del Six Kings Slam. Sigue en directo el partido en SPORT.es

