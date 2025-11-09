En Directo
TENIS
Alcaraz - Fritz, en directo: Las Nitto ATP Finals en vivo hoy
Sigue en directo el partido entre Carlos Alcaraz y Taylor Fritz de la segunda jornada de las Nitto ATP Finals
Última hora en vivo del partido de las Nitto ATP Finals entre Carlos Alcaraz y Taylor Fritz.
40-30
ALCARAZ 4-4 FRITZ* | 1er SET (0-0)
¡Le sale el passing a Alcaraz con un revés a una mano!
ALCARAZ 4-4 FRITZ* | 1er SET (0-0)
Muy sólido Fritz. Tres puntos seguidos para él.
15-15
ALCARAZ 4-4 FRITZ* | 1er SET (0-0)
Ahora el resto no entra.
0-15
ALCARAZ 4-4 FRITZ* | 1er SET (0-0)
Presionando con el segundo saque Carlos y empieza bien.
ALCARAZ* 3-4 FRITZ | 1er SET (0-0)
¡Gana en la red Carlos tras un buen primero! Se ha salvado de una buena...
ALCARAZ* 3-4 FRITZ | 1er SET (0-0)
¡Saque directo! Lo necesitaba Charly.
ALCARAZ* 3-4 FRITZ | 1er SET (0-0)
Y salva otra más el españooool. Gran saque y resto fuera.
ALCARAZ* 3-4 FRITZ | 1er SET (0-0)
¡Qué es ese resto! Fritz está inspiradísimo hoy. Otra bola de break.
40-40
ALCARAZ* 3-4 FRITZ | 1er SET (0-0)
Lo tenía prácticamente hecho a media pista, pero Fritz falla la derecha. Respira Carlos.
ALCARAZ* 3-4 FRITZ | 1er SET (0-0)
Qué palo de derecha de Fritz. Fortísimo. Bola de break para él.
