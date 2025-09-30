En Directo
Tenis
Alcaraz - Fritz, en directo: final del ATP 500 de Tokio hoy en vivo
Sigue en directo la final del ATP 500 de Tokio entre Carlos Alcaraz y Taylor Fritz
Carlos Alcaraz se mide al estadounidense Taylor Fritz en la final del ATP de Tokio.
ALCARAZ* 3 - 4 FRITZ | 1er SET (0-0)
15-0
Tampoco defalla el murciano desde el saque
ALCARAZ 3 - 4 FRITZ | 1er SET (0-0)
Otro gran saque y volea inapelable. Se escapa de nuevo Fritz
ALCARAZ 3 - 3 *FRITZ | 1er SET (0-0)
VENTAJA FRITZ
Saquetón de Fritz
ALCARAZ 3 - 3 *FRITZ | 1er SET (0-0)
40-40
Acierto primero, error después de Fritz. Irregular el americano.
ALCARAZ 3 - 3 *FRITZ | 1er SET (0-0)
40-40
La salva Fritz al límite... pero el error es de Alcaraz en la volea. Se equivoca en la dirección de la volea
ALCARAZ 3 - 3 *FRITZ | 1er SET (0-0)
VENTAJA ALCARAZ
Muy ancha la derecha de Fritz. Qué error del murciano
40-40
Dejadón de Carlitos.
ALCARAZ 3 - 3 *FRITZ | 1er SET (0-0)
40-30
Ace de Fritz
ALCARAZ 3 - 3 *FRITZ | 1er SET (0-0)
30-30
Por muy poco se escapa el resto de Alcaraz
ALCARAZ 3 - 3 *FRITZ | 1er SET (0-0)
15-30
Doble falta de Fritz. Problemas para el americano de nuevo
