Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos
En Directo

En Directo

Tenis

Alcaraz - Fritz, en directo: final del ATP 500 de Tokio hoy en vivo

Sigue en directo la final del ATP 500 de Tokio entre Carlos Alcaraz y Taylor Fritz

Carlos Alcaraz, durante su victoria ante Casper Ruud

Carlos Alcaraz, durante su victoria ante Casper Ruud / RODRIGO REYES MARIN

Alguer Tulleuda Bonifacio

Alguer Tulleuda Bonifacio

Carlos Alcaraz se mide al estadounidense Taylor Fritz en la final del ATP de Tokio.

Actualizar
Ver más

TEMAS