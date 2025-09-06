Alcaraz: "Otra final aquí en Nueva York es increíble"

Carlos Alcaraz aseguró este viernes que su clasificación para la final del US Open tras derrotar a Djokovic le transmite "una sensación increíble", pese a que explicó que no fue su mejor partido "en cuanto a sensaciones y golpes".

Tras una cálida despedida del público a Djokovic, Nueva York se rindió a Carlos Alcaraz, que aseguró que "otra final aquí es increíble". "No ha sido mi mejor partido del torneo, pero he sacado muy bien. He jugado un partido muy físico, estoy muy contento de volver a estar en la final", apuntó en declaraciones a pie de pista.

Ya en frío, el murciano pasó por los micrófonos de 'Movistar+', donde dio las claves para derrotar a toda una leyenda del tenis: "Jugar contra Djokovic es complicado. No por el juego, todos sabemos el gran juego que tiene, sino el hecho de tenerlo delante".

"El aura que tiene, el nombre, la historia, la leyenda. Todo eso influye. Es complicado mantener todo eso al margen y concentrarse. He empezado el partido muy fuerte. He intentado hacer un partido físico y ha habido un momento en el que se le ha notado un bajón físico y hemos intentado aprovecharlo", valoró.

"El nivel ha sido alto"

Insistió Alcaraz en que no fue su mejor partido "en cuanto a sensaciones y golpes". "Creo que no fue, digamos, mi mejor nivel del torneo. Pero simplemente mantuve un buen nivel desde el comienzo hasta el último punto. Muchos errores no forzados, pero el nivel ha sido alto, lo he mantenido y me quedo con eso", añadió.

La del domingo será la séptima final para Carlitos, pero prefiere desconectar un día para llegar al máximo nivel a la gran cita: "Va a ser mi séptima final. Ya hemos pasado muchas veces por esto y voy a intentar estar lo más tranquilo posible. Mañana tengo día libre, intentaré estar tranquilo. Caminar, jugar quizás a golf... Y ya mañana por la noche darle una vuelta a la final, pero hasta la noche nada".