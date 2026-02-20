Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TENIS

Alcaraz - Fils: a qué hora y dónde ver la final del ATP 500 de Doha por TV y en directo

Te contamos cuándo juega Alcaraz la final del ATP 500 de Doha y cómo ver el partido en directo en televisión

Carlos Alcaraz, en el ATP 500 de Doha

Carlos Alcaraz, en el ATP 500 de Doha / XINHUA vía Europa Press / XINHUA vía Europa Press

Alguer Tulleuda Bonifacio

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

Carlos Alcaraz ya está en la final del ATP 500 de Doha. Después de imponerse con rotunidad al ruso Andrey Rublev, el murciano pasa a la última ronda del torneo, donde espera Arhur Fils como último obstáculo para levantar el trofeo del torneo qatarí.

Suma y sigue el número uno del mundo, que está intratable en este inicio de temporada. No contento con hacerse con el Open de Australia, el último Grand Slam que le faltaba, el murciano puso rumbo a Doha con el objetivo de pelear por uno de los pocos títulos que todavía le falta en sus vitrinas.

DOHA, Feb. 20, 2026 -- Carlos Alcaraz of Spain celebrates after winning the men's singles quarterfinal match between Carlos Alcaraz of Spain and Karen Khachanov of Russia at the ATP Qatar Open 2026 tennis tournament in Doha, Qatar, Feb. 19, 2026.,Image: 1076658735, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Nikku / Xinhua News / ContactoPhoto Editorial licence valid only for Spain and 3 MONTHS from the date of the image, then delete it from your archive. For non-editorial and non-licensed use, please contact EUROPA PRESS. 19/02/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

Carlos Alcaraz, en Doha / XINHUA vía Europa Press / XINHUA vía Europa Press

Su camino está siendo prácticamente un paseo, aunque el murciano tuvo que sufrir un poco más de la cuenta contra Rublev en semifinales para sellar su pase a la final. Sin Jannik Sinner en la ecuación, pues el italiano cayó de manera sorprendente en cuartos de final contra Jakub Mensik, Carlos se enfrentará a Arthur Fils, ganador de las semifinales contra el checo.

¿Horario y dónde ver a Carlos Alcaraz en su próximo partido contra Arthur Fils en el ATP de Doha?

Carlos Alcaraz jugará contra Arthur Fils en la gran final del ATP 500 de Doha este sábado 21 de febrero a las 19:30 horas (CET). El partido se jugará en la Pista Central del Khalifa International Complex.

¿Dónde ver por televisión el partido de Carlos Alcaraz contra Arthur Fils en el ATP de Doha?

En España, el ATP de Doha se podrá seguir en directo a través de Movistar+. La plataforma de pago ofrecerá en exclusiva todos los partidos del murciano en el torneo qatarí.

