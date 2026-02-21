Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TENIS

Alcaraz - Fils en directo; Final del ATP 500 de Doha hoy en vivo

Sigue en directo el partido de Carlos Alcaraz en el ATP 500 de Doha

17 February 2026, Qatar, Doha: Spanish tennis player Carlos Alcaraz in action against France's Arthur Rinderknech during their men's singles round of 32 match of the 2026 Qatar Open tennis tournament. Photo: Noushad Variyattiyakkal/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa Noushad Variyattiyakkal/SOPA Ima / DPA 17/02/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

17 February 2026, Qatar, Doha: Spanish tennis player Carlos Alcaraz in action against France's Arthur Rinderknech during their men's singles round of 32 match of the 2026 Qatar Open tennis tournament. Photo: Noushad Variyattiyakkal/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa Noushad Variyattiyakkal/SOPA Ima / DPA 17/02/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Albert Briva

Albert Briva

Última hora y resultado en vivo del partido entre Carlos Alcaraz y Arthur Fils, final del ATP 500 de Doha.

