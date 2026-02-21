En directo
TENIS
Alcaraz - Fils en directo; Final del ATP 500 de Doha hoy en vivo
Sigue en directo el partido de Carlos Alcaraz en el ATP 500 de Doha
Última hora y resultado en vivo del partido entre Carlos Alcaraz y Arthur Fils, final del ATP 500 de Doha.
FILS DESAFIANTE
Por su parte, Artut Fils se mostró ambicioso tras su victoria en semifinales:
“Estoy dando lo mejor de mí. No me fijo mucho en lo que hacen Alcaraz y Sinner porque son campeones increíbles, que ya ganan todos los Grand Slams. Solo tengo que seguir concentrándome en mi camino. No pienso en ser el tercero. (…) Cuando salgo a la pista, es para ganar, no solo para estar ahí. Así que solo tengo que creer en ello y darlo todo. En cualquier caso, tendré oportunidades durante el partido. No sé si las voy a aprovechar. Sin duda, (Carlos) es un gran campeón y no ha perdido un partido desde que empezó la temporada. Pero quizá sea yo el primero en hacerle perder uno“ sentenció el francés.
UN JUGADOR ÚNICO
Tras su victoria ante Rublev en semifinales, el tenista español habló sobre sus grandes éxitos y la constante comparación con el 'Big Three'.
"Tengo mi estilo, así es como crecí. Obviamente, admiré a Roger y a Rafa cuando era más joven, intentando imitar sus cosas. Pero cuando te haces mayor, solo intentas definirte a ti mismo, definir tu tipo de tenis. Creo que eso fue lo que hice. En un momento supe cuál era mi estilo y empecé a practicarlo. Ahora mismo me sale de forma natural. No he imitado a nadie en el deporte; sin embargo, la gente ha hablado de ello, porque teniendo a los tres grandes, probablemente haya muchos jugadores, o ahora mismo puedes ver a todos y pensar: vale, este saque es de él, este saque es de aquel. Pero creo que cada uno tiene su estilo y nadie ha copiado a nadie en este deporte. Para mí, soy solo Carlos” explicó tras el partido.
LOS NÚMEROS DE LA FINAL
El español acumula 11 victorias consecutivas tras conquistar el Open de Australia, convirtiéndose en el hombre más joven de la historia en completar un Grand Slam.
El tenista de 22 años también acumula un récord de 67-5 desde abril, incluyendo 29-0 en pista dura al aire libre, jugando la final de 12 de sus últimos 13 torneos.
Aspira a convertirse en el quinto hombre en ganar 9 títulos ATP 500 desde que comenzó la serie en 2009 y el cuarto en ganar Doha siendo número 1 del mundo.
ALCARAZ LIDERA EL H2H
Alcaraz lidera su Lexus ATP Head2Head por 2-0, tras enfrentarse en semanas consecutivas en abril del año pasado sobre tierra batida en cuartos de final del ATP Masters 1000 de Montecarlo y semifinales de Barcelona.
Esta es la primera vez que Alcaraz, nacido en 2003, se enfrenta a un oponente más joven en una final (Fils - 2004).
UN RIVAL RENACIDO
En busca del título en Doha, Alcaraz deberá superor a Arthur Fils en la gran final.
El tenista francés ha alcanzado la última ronda en el tercer torneo tras su vuelta al circuito después de una lesión larga que le dejó fuera desde el pasado Roland Garros.
El francés, que ya demostró en Montpellier que ha regresado más en forma de lo esperado, a superado en el camino a Majchrzak, Halys, Lehecka y Mensik.
FINAL EN DOHA
Muy buenas tardes y bienvenidos a la gran final del torneo de Doha entre Carlos Alcaraz y Arthur Fils.
El murciano quiere un nuevo título en un territorio todavía pendiente para él en un inicio de año inmejorable.
En busca del doce de doce, Carlitos aspira a levantar su 26º título.
- Barcelona – UCAM Murcia: resultado, resumen y estadísticas de la Copa del Rey de baloncesto
- Puja por Balde
- La UEFA multa al Barça... y advierte a Hansi Flick
- Bombazo: 'Si Rodri se va del City no iría al Madrid. Tiene una conexión muy fuerte con el Barça
- El Barça ya sabe el multimillonario precio que pide el Atlético por Julián Álvarez
- Bardghji se la juega en el Barça
- Maldini lo tiene claro: 'Es el central español más en forma del momento
- Luz verde al fichaje de Ajay Tavares por el Barça