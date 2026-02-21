Alcaraz - Fils en directo; Final del ATP 500 de Doha hoy en vivo

UN JUGADOR ÚNICO

Tras su victoria ante Rublev en semifinales, el tenista español habló sobre sus grandes éxitos y la constante comparación con el 'Big Three'.

"Tengo mi estilo, así es como crecí. Obviamente, admiré a Roger y a Rafa cuando era más joven, intentando imitar sus cosas. Pero cuando te haces mayor, solo intentas definirte a ti mismo, definir tu tipo de tenis. Creo que eso fue lo que hice. En un momento supe cuál era mi estilo y empecé a practicarlo. Ahora mismo me sale de forma natural. No he imitado a nadie en el deporte; sin embargo, la gente ha hablado de ello, porque teniendo a los tres grandes, probablemente haya muchos jugadores, o ahora mismo puedes ver a todos y pensar: vale, este saque es de él, este saque es de aquel. Pero creo que cada uno tiene su estilo y nadie ha copiado a nadie en este deporte. Para mí, soy solo Carlos” explicó tras el partido.