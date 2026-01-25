Alcaraz, sobre el 'favor' de Australia a Sinner: "Quizá le pueda perjudicar"

Carlos Alcaraz derrotó en octavos de final a Tommy Paul e iguala su mejor resultado en el Open de Australia. El español ya ha cumplido en Melbourne y todo lo que venga a partir de ahora será nuevo para el murciano, que está dispuesto a conquistar su séptimo Grand Slam a los 22 años. En rueda de prensa, el número uno valoró el partido y se mojó sobre el episodio de calor de Sinner.

"Ganar en sets corridos siempre es genial y hacerlo contra Tommy Paul te da mucha confianza. Estoy emocionado por ver cómo rindo en cuartos", inició el español, que en las últimas dos ediciones ha caído en esa ronda. Primero fue contra Alexander Zverev y el año pasado frente a Novak Djokovic. Este año está dispuesto a superar esa barrera y estar entre los cuatro mejores de esta edición.

Carlos Alcaraz venció a Tommy Paul y está en cuartos / Dar Yasin

De cara a los cuartos, se esperan para el martes unas temperaturas muy elevadas que podrían superar los 40 grados. Un problema que Charly asume. "Tienes que acostumbrarte a todo. Solo puedo controlar lo que depende de mí. Hará mucho calor el martes y el techo estará cerrado, así que debo aceptarlo y jugar mi mejor tenis", asumió el español, que ha mejorado mucho su rendimiento en indoor.

También quiso poner en valor el trabajo de su equipo, liderado por Samu López, su entrenador principal, y Álvaro Alcaraz, su hermano mayor, que tendrá un mayor protagonismo esta temporada. "Puedes escuchar muchos consejos, pero si no te sientes cómodo, tienes que ajustar. Confío en mi equipo y en las decisiones que tomamos", comentó.

Las palabras de Alcaraz sobre la 'ayuda' a Sinner

Cuando fue preguntado por la pausa que hubo en el duelo entre Sinner y Spizzirri, el murciano fue claro: "Yo solo entrené 35-40 minutos y ya pude sentir el calor. No me puedo ni imaginar un partido a esa temperatura. Vi su partido, obviamente. Son situaciones en las que tienes que salir adelante, cuando estás lidiando con el calor o con cosas externas al juego se complica todo muchísimo", inició.

"Jannik demostró lo campeón que es y lo bueno que es, saliendo tan “ileso”, por decirlo de alguna manera. Los problemas físicos siempre están ahí y estoy seguro que se recuperará lo mejor posible y quizá le pueda perjudicar de cara al final de la semana", cerró el murciano, que se vería las caras con el italiano en una hipotética final, como ha sucedido en los últimos tres Grand Slams.