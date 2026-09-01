Alcaraz - Faria: horario y dónde ver el partido del US Open 2026 por TV y en directo

Carlos Alcaraz se prepara para dar el siguiente paso en el US Open 2026. Tras una muy convincente victoria ante el ruso Safiullin en su estreno, el tenista de El Palmar avanza hacia segunda ronda con la firme intención de seguir recuperando sensaciones y poder defender el máximo de los puntos obtenidos tras la conquista de la anterior edición del 'Major' estadounidense.

Fuera del circuito desde el ya lejano mes de abril por culpa de su fatídica lesión de muñeca, Alcaraz escogió el US Open como escenario de su regreso. A pesar del poco rodaje, las sensaciones en el primer partido no han podido ser mejores, aunque su camino hacia la defensa del título no tardará en endurecerse.

El próximo rival de Alcaraz en el US Open 2026 será Jaime Faria, el número 72 del mundo. El portugués viene de sufrir de lo lindo en su estreno, teniendo que acudir al quinto set para doblegar al local Jenson Brooksby.

Faria, rival de Alcaraz en segunda ronda del US Open 2026 / EFE

¿A qué hora juega Alcaraz contra Faria en el US Open 2026?

El partido entre Carlos Alcaraz y Jaime Faria, correspondiente a la segunda ronda del US Open 2026, se disputará en la madrugada de este miércoles 2 de septiembre a jueves 3 de septiembre en España.

El cruce tendrá lugar en el segundo turno de la sesión de tarde de la Artur Ashe, por lo que dará comienzo alrededor de las 2:30 horas (CEST), una vez termine el duelo entre Sabalenka e Iatcenko.

¿Dónde ver por TV los partidos de Alcaraz del US Open 2026?

En España, todos los partidos del US Open 2026 se podrán ver por TV y online a través de Movistar Plus +, que ofrece la cobertura completa del torneo.

El próximo partido de Alcaraz, así como los de hipotéticas rondas posteriores, serán emitidos en el dial 7 o #Vamos, reservados para los cruces más importantes, mientras que el resto de enfrentamientos también serán ofrecidos a través del paquete Deportes+.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el US Open 2026 a través de nuestras crónicas, prestando especial atención al desempeño de Alcaraz.