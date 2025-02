Alcaraz, sin explicación tras la derrota: "No lo sé"

Carlos Alcaraz no mostró preocupación tras la derrota ante Lehecka en cuartos de final del torneo de Doha. El murciano explicó en rueda de prensa que fueron detalles los que acabaron por decidir el partido y que en esos momentos su rival estuvo mejor que él.

"Ha sido cosa de un punto, eso es lo que hace difícil el tenis, porque un punto marca la diferencia. Con 4-3 empezó a jugar muy bien, podría haberlo hecho mejor, pero su juego ha sido increíble, sin errores, y de eso tengo que aprender. Tengo que seguir cuando estoy arriba en el partido. Pero, en mi cabeza, no sé qué podría haber hecho mejor” explicó sobre la derrota.

Una derrota que no quiso achacar a ninguna desconexión: "No achaco nada a las desconexiones. Creo que he estado a un nivel mental óptimo, concentrado, en ciertos momentos del partido él ha aumentado a un nivel que yo no he sido capaz de aumentar. Creo que ha sido un nivel constante bastante bueno, óptimo y alto. En estos dos torneos, en Róterdam y Doha, he dado un paso adelante en ese aspecto. He estado haciendo las cosas muy bien, he crecido mucho como persona y jugador. A pesar de la derrota de hoy me voy con la cabeza alta, sabiendo que he hecho las cosas bien y este es el camino a seguir".

Alcaraz no encontró la regularidad en Doha / AP

Alcaraz se marcha de Doha sin poder superar su mejor inicio en una temporada, tras igualar el balance de 11-2 de 2022. Un torneo de Doha al que avisó que va a volver. "Me ha encantado, creo que es un torneo increíble. Es muy sencillo para los jugadores, la gente que trabaja aquí lo hace especial. Las pistas están muy bien, todo está cerca y es fácil. Me encanta jugar aquí, mi nivel ha sido bueno. Me voy con la cabeza alta, con confianza, feliz por lo que he hecho y por cómo me he sentido con mi equipo. Volveré el año que viene”.