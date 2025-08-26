Alcaraz explica su corte militar: "Me río con la reacción de la gente"

Carlos Alcaraz no solamente marca tendencia dentro de pista, sino también fuera de esta. El murciano se exhibió con estilo esta madrugada del martes en el US Open, donde también estrenó un sorprendente nuevo corte de pelo que ha dado mucho de que hablar.

Y es que el cinco veces ganador de Grand Slam se presentó en Flushing Meadows al estilo militar con un corte completamente rapado. Alcaraz se preparó a su manera para la guerra que iba a librar en pista contr el estadounidense Opelka, a quien finalmente avasalló mostrando su mejor tenis en el estreno del US Open.

Opelka, un rival complicado

Tras el partido, Alcaraz reconoció que fue un partido incómodo de jugar: "Sientes que nada depende de ti, que todo depende de él. Debes mantener la concentración, meter la mayor cantidad posible de restos y tratar de estar en el peloteo, jugar y buscar la victoria", explicó. "Es muy difícil cuando juegas contra alguien que no te deja hacer tu juego", añadió.

Alcaraz, en el US Open / Adam Hunger / AP

El partido sirve para meter, en cierto modo, presión a Jannik Sinner. Sin embargo, a pesar de que el italiano está obligado a hacer mejor papel que Carlos para no perder el uno del ranking, Alcaraz tiene claro que su eterno rival seguirá a su mismo nivel de siempre: “No creo que le esté presionando de ningún sentido. Al final, estoy seguro de que pasará la primera ronda", valoró. "Intento no pensar mucho en el tema del número uno, en la posición en el ranking, simplemente trato de llegar tan lejos como pueda en este torneo, jugar mi mejor tenis... ya veremos luego lo que pasa al final".

El corte militar, explicado

Alcaraz no solamente fue noticia esta madrugada por sus increíbles puntos, también por su particular corte de pelo. Acostumbrados a su pelo poblado y barba, Carlos se presentó en el US Open rapado e imberbe. "Es un corte muy diferente al anterior, seguro", explicó Carlos. "Sentía que mi pelo estaba muy largo, así que tenía ganas de cortármelo antes de empezar el torneo. De repente, estaba solo con mi hermano… pero entendió mal la máquina, así que me lo cortó. De esta forma, la única manera que había de arreglarlo era afeitarlo por completo, así que es justo lo que hice, de ahí este corte nuevo", explicó en declaraciones recogidas por Punto de Break.

Las reacciones de la gente han sido variadas en este sentido: "Cuando se lo muestro a la gente, tampoco es que vea nada raro al hablar del tema, hay personas que les gusta y otras que no les gusta. Para ser honesto, me estoy riendo mucho con la reacción de la gente, esa es la verdad", confesó. "Ahora mismo no puedo hacer nada más, simplemente reírme de todo lo que se está diciendo sobre mi nuevo corte de pelo. Esta noche fue muy gracioso cuando me vi en la pantalla entrando al estadio, era muy extraño verme tan blanco y sin pelo, espero que me ayudara para ser un poco más rápido".