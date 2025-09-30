Alcaraz, eufórico: "Es mi mejor temporada hasta ahora"

Carlos Alcaraz ya es emperador en Japón. Campeón en Tokio, después de una final brillante ante Taylor Fritz, el número uno del mundo consiguió el octavo título de esta temporada, una gesta sin precedentes en su carrera deportiva que confirma el espléndido estado de forma del murciano estos últimos meses.

Y no es para menos. Son 67 partidos ganados más ocho títulos en lo que llevamos de 2025, un récord de otro planeta que Alcaraz valoró tras conseguir su victoria en Tokio: "Está siendo mi mejor temporada sin duda. Diez finales, ocho títulos... así de duro trabajo para conseguir cosas", reconoció. Lo cierto es que el murciano parece prácticamente imparable en pista solamente cuestionado cuando Jannik Sinner aparece en su camino.

A pesar de estar en un momento de forma brillante, Carlos no se olvida de todo lo que ha pasado: "No empecé el año tan bien, ni mentalmente ni emocionalmente", advertía Carlos. "Si miro atrás y veo cómo me he recuperado, estoy muy orgulloso de la gente que ha estado a mi alrededor para ayudarme y apoyarme", explicó.

Agradecido con los suyos

También tuvo palabras para Taylor Fritz, a quien reconoció su trabajo a pesar de la derrota: "Quiero empezar con Taylor, un jugador increíble de tenis, un atleta brutal. Felicidades por un gran torneo, haciendo un gran trabajo para estar en la posición en la que estás. Todo lo mejor para el resto de la temporada". Y tampoco se quiso olvidar de su equipo: "Les quiero dar las gracias por todo el trabajo. Siempre digo que tengo mucha suerte de teneros en mi equipo, siempre aprendiendo de vosotros. Especialmente a Juanjo por mantenerme en buena forma tras torcerme el tobillo en la primera ronda", valoró.

En su primera vez en Tokio, Alcaraz se sintió como en casa: "He podido sentir por qué este torneo es tan especial. Estoy agradecido por todo el apoyo, el cariño que me habéis demostrado, también la organización. Con suerte nos veremos el próximo año. Y no quiero marcharme sin agradecer a todo el público por su apoyo", explicó. "He disfrutado cada segundo. Para mí es lo que me quedaré de este torneo, realmente feliz de cómo he jugado. No empecé muy bien, pero contento por cómo he remontado desde entonces. Mi primera vez aquí en Tokio, con suerte no será la última".

Taylor Fritz también tuvo unas bonitas palabras hacia Carlos Alcaraz tras caer en Tokio: "Alcaraz el mejor jugador del tenis del mundo por obvias razones. Y también un buen chico. Estoy feliz por él. Gracias a mi equipo por haber hecho posible toda esta semana. Y gracias a los organizadores y a los aficionados por mostrarme su amor".