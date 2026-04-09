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Alcaraz - Etcheverry de la tercera ronda del Masters 1.000 de Montecarlo: en vivo, hoy

Sigue en directo el encuentro entre Carlos Alcaraz y Tomás Martín Etcheverry de la tercera ronda del torneo monegasco

Alcaraz, durante el torneo

Alcaraz, durante el torneo / EFE

Cristina Moreno

Cristina Moreno

Alcaraz afronta el partido de tercera ronda del Masters 1.000 de Montecarlo contra el argentino Tomás Martín Etcheverry

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