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Alcaraz - Etcheverry de la tercera ronda del Masters 1.000 de Montecarlo: en vivo, hoy
Sigue en directo el encuentro entre Carlos Alcaraz y Tomás Martín Etcheverry de la tercera ronda del torneo monegasco
Alcaraz afronta el partido de tercera ronda del Masters 1.000 de Montecarlo contra el argentino Tomás Martín Etcheverry
Esta guerra va a ser muy larga... Se ha equivocado Alcaraz con un remate muy complciado y habilita una nueva bola de break para el argentino.
¡Pero qué passing de Alcaraz! No le ha temblado la muñeca. Se vio obligado Etcheverry a subir a la red y ahí lo fulminó Alcaraz.
Alcaraz - Etchevery | 1-3 | 2º SET (1-0)
Ventaja Etcheverry. Tercera bola de break.
¡Qué suerte ha tenido el argentino! Ha querido cerrar rápido el punto, le ha pegado con todo y la bola pega en la red y pasa llorando...
¡Ventaja Alcaraz! Se la ha jugado y le ha salido bien. No se lo puede creer Etcheverry.
Iguales. Salva la segunda también con un gran primer saque. No pudo ni rozarlo el argentino.
¡Qué bien lo ha hecho Alcaraz! Cambió en el último momento la dirección de la volea y cierra así un intercambio muy largo. Salva la primera de las dos bolas de break.
15-40 Está algo fuera del partido en estos momentos Alcaraz. Como Sinner, se ha desconectado un poco. Cometiendo muchos errores no forzados. Lleva ya diez, uno más que en todo el set anterior. Doble bola de break para el de La Plata.
Alcaraz - Etchevery | 1-3 | 2º SET (1-0)
15-15 Y otra más para dentro. Le pegó regular Etcheverry con un revés a dos manos, pero entró igualmente. Le pide disculpas a Carlos.
Alcaraz - Etchevery | 1-3 | 2º SET (1-0)
Juego Etcheverry. ¡Lo que ha hecho el de La Plata!. Buenísimo passing en carrera para superar a un Carlitos que se había metido demasiado rápido en la red.
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