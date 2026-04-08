Alcaraz - Etcheverry: horario y dónde ver la tercera ronda de Montecarlo por TV, online y en directo

Carlos Alcaraz ya está en tercera ronda de Montecarlo. Después de iniciar su camino por el Masters 1.000 monegasco con buena nota, el número uno del mundo se prepara para su siguiente enfrentamiento, donde deberá medirse al argentino Tomás Martín Etcheverry.

El tenista murciano arrancó su camino por Montecarlo tras barrer al argentino Sebastián Baéz (6-1, 6-3) en un partido sin mucha historia. Alcaraz se mostró recuperado tras sus últimos dos varapalos en Indian Wells y Miami y exhibió su mejor tenis en tierra batida, una de sus superficies predilectas

Alcaraz, en Montecarlo / SEBASTIEN NOGIER / EFE

Alcaraz tiene en sus manos mantener el número uno en Montecarlo. A pesar de ganar el Open de Australia, sus dos últimos torneos han permitido recortar distancias a Jannik Sinner, que tiene a tiro asaltar lo más alto del ranking. Una victoria del italiano en el torneo monegasco le valdría para ponerse número uno independientemente de lo que hiciese Alcaraz, que quiere repetir el éxito cosechado en 2025 tras coronar Montecarlo.

Su próximo rival en tercera ronda será el argentino Tomás Martín Etcheverry, que se deshizo en tres sets del francés Altmane. Alcaraz llega como claro favorito para el duelo y deberá ganar si quiere seguir dependiendo de sí mismo para mantener el número uno del mundo.

A qué hora juega Alcaraz contra Etcheverry en Montecarlo

El partido de tercera ronda de Carlos Alcaraz contra Tomás Martín Etcheverry en Montecarlo se disputará este jueves 9 de abril en el tercer turno de la pista central, en una hora aproximada sobre las 14:00 horas (CEST). Se jugará tras el partido de Sinner.

¿Dónde ver el partido de Alcaraz en Montecarlo 2026 por TV y online?

En España, los partidos del Masters 1000 de Montecarlo se podrán ver por TV y online a través de Movistar + y todos sus canales del paquete de Deportes.

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