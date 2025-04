Alcaraz sobre el estreno en tierra batida: "Echaba de menos ver buen tenis"

Carlos Alcaraz se estrenó en el Masters 1.000 de Montecarlo con una contudente victoria sobre el argentino Francisco Cerúndolo (3-6, 6-0 y 6-1), un duelo en el que fue de menos a más y en el que tuvo que remontar tras perder el primer set.

Después de cambiar este año su hoja de ruta habitual y 'saltarse' los torneos en Argentina y Río de Janeiro, el murciano arrancaba sobre la pista monegasca su temporada de tierra batida, con Barcelona y Madrid en el horizonte. Después de muchos meses sin contacto con el polvo del ladrillo, el de El Palmar afirmó que lo que echaba de menos de esta superficie son las "batallas difíciles". "El saque no es tan importante como en pista dura, así que creo que eso es bastante bueno para mí. Creo que jugamos casi todos los puntos, lo que hace que el encuentro se desarrolle incluso más que en otras superficies", explicó el murciano en la sala de prensa y bromeó afirmando que "también me gustan los peloteos largos y ensuciar un poco los calcetines".

"Eso es lo que echo de menos, ver buen tenis. Creo que en la tierra batida se puede ver tenis de verdad, porque como he dicho, no se trata sólo de ver grandes saques o lo que sea, o puntos, y sólo uno o dos golpes. En tierra batida se ven peloteos largos. Por ejemplo, ayer, 48 peloteos. Eso es lo que me gusta, ver tenis y jugar aquí en tierra batida", zanjó al respecto.

De menos a más

Sobre su estreno en Montecarlo, comentó que "cometí muchos errores al principio del partido y dejé que él dominara el juego. Así que en el segundo set quise jugar de forma más agresiva. Empecé a restar más cerca de la línea, presionando su saque e intentando ser lo más agresivo posible".

"Las primeras rondas en todos los torneos nunca son fáciles, y luego cambié a la tierra batida que durante mucho tiempo no toqué, así que ha sido difícil", apuntó el murciano sobre su estreno en la temporada de tierra batida."Creo que el saque aquí no es tan importante como probablemente en hierba o en pista dura, así que sabía que iba a tener dificultades en los juegos de saque, y que simplemente mantener la calma y seguir adelante", resumió, satisfecho con su juego: "Creo que lo hice bastante bien, salvando los puntos de ruptura en el primer juego del segundo set, y después de eso, creo que empecé a sentirme más cómodo y a jugar mi propio tenis".

En octavos le espera el alemán Daniel Altmaier, un tenista que llega en buena dinámica. "Es un jugador de tierra batida muy duro, así que su tenis, su estilo, se adapta bastante bien a la tierra batida. Así que va a ser un partido muy duro", avanzó.