Alcaraz se estrena en el 'minado' Masters 1000 de Shanghai

El murciano debuta este sábado, no antes de las 12.30h, frente al galo Barrère en un torneo asiático que ha deparado muchas sorpresas Jugadores como Holger Rune, Alexander Zverev, Félix Auger-Aliassime y Lorenzo Musetti se han despedido a las primeras de cambio

Casi sin tiempo para recomponerse de la eliminación en semifinales del ATP500 de Pekín, Carlos Alcaraz vuelve al ruedo en Shanghai. El joven de El Palmar, que está viviendo su primera gira asiática, debuta en el Masters 1000 chino frente al francés Grégoire Barrère. El galo, 73 del ranking, no debería ser a priori un gran obstáculo pese a que Carlitos está sobre aviso en el ‘minado’ torneo de la ciudad más grande del país.

Este jueves cayeron eliminados a las primeras de cambio Holger Rune (6-0, 6-2 frente a Brandon Nakashima), Alexander Zverev (6-3, 6-1 contra Roman Safiullin), Félix Auger-Aliassime (7-6, 4-6, 6-3 ante Marton Fucsovics ) y Lorenzo Musetti (6-3, 6-4 frente a Yu Hsiou Hsu), números 5, 10, 15 y 18 de la ATP respectivamente. Sólo se libró de la quema Casper Ruud (9), que superó a Yoshihito Nishioka (7-5, 6-0).

Deberá andar con ojo Alcaraz, que ya sólo cuenta con Alejandro Davidovich como representante de ‘La Armada’. Tras la derrota de ayer de Roberto Carballés, hoy se sumó la de Jaume Munar contra Ben Shelton por un doble 6-4. El malagueño se estrena también mañana, no antes de las 8.00 hora española, viéndose las caras con el galo Arthur Fils. Domina el historial por 2-0 Davidovich.

Alcaraz no tiene ningún precedente con Barrère. El duelo, programado para no antes de las 12.30h, será clave para seguir manteniendo las opciones de recuperar el número uno antes de que se acabe el año. Para ello, ‘Charly’ debe alcanzar al menos las semifinales en Shanghai. En el certamen asiático no defiende puntos y en los próximos torneos de Basilea, París-Bercy y las ATP Finals también tiene margen para recortar puntos a Novak Djokovic. Sólo sumó 180 en Suiza y Francia. El torneo de Maestros podrá ser decisivo más allá del título en juego.