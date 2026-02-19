Alcaraz estalla contra la juez de silla: "La regla del reloj es una mierda"

Carlos Alcaraz, durante el encuentro de cuartos de final de Doha, tuvo una discusión con la juez de silla. Tras un puntazo entre el español y Karen Khachanov, que fue capaz de poner contra las cuerdas al número uno y ganar el primer set, ambos tenistas se tomaron un respiro algo más prolongado de lo habitual. SIn embargo, la juez no aceptó esa situación y puso un 'warning' a Charly.

Una amonestación que no entendió el español ni tampoco Khachanov, que le pidió a la juez que le quitara la advertencia. Y es que los dos jugadores habían hecho un 'rally' muy largo, con subida a la red y un remate acrobático de Alcaraz con el canto de la raqueta para llevarse un punto imposible. El público enloqueció y se levantó de los asientos, mientras la juez de silla ponía en marcha el reloj.

"La regla del reloj es una mierda", se quejó Alcaraz en el descanso y siguió dándole vueltas durante unos minutos. Además, la tensión era máxima en el partido, con un impecable Khachanov devolviendo todos los ataques del español como si se tratara de un muro. Las pulsaciones eran altas y la paciencia de los tenistas menor.

No es la primera vez que le sucede algo así a Alcaraz, que siempre ha defendido la flexibilidad de los jueces de silla en caso de que un punto sea muy exigente. Y es que no es lo mismo clavar un 'ace' que jugar un punto de 30 golpes. La exigencia física es superior y los tenistas necesitan unos segundos para recuperarse antes de volver a ponerse en marcha.