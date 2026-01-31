Alcaraz escucha su cuerpo antes de la final en Australia

Carlos Alcaraz ya prepara la final del Open de Australia contra Novak Djokovic. Por primera vez en su carrera, tendrá la oportunidad de levantar el título en Melbourne, su mayor objetivo en este año 2026. El murciano, que tuvo que hacer lo imposible para alcanzar la última ronda del torneo, ha decidido no entrenar este sábado y dedicará el día previo a recuperarse junto a su preparador físico.

El desgaste en la semifinal contra Zverev fue máximo. No solo en cuanto al tiempo que estuvo en pista, un total de cinco horas y 27 minutos, sino también los percances que sufrió durante el duelo. Alcaraz estuvo alrededor de media hora sin poder moverse en pista, totalmente acalambrado e incluso con vómitos en un descanso.

Alcaraz después de su victoria ante Zverev / AP

"Los problemas físicos pueden venir por falta de sales, deshidratación, por los nervios y creo que ha habido bastantes, y eso es lo que intentaremos mejorar para que no vuelva a ocurrir. Con una buena mentalidad lo vas dejando de notar poco a poco. El no querer perder te lleva en volandas para llevar tu cuerpo al límite para sacar los partidos adelante", aseguraba el español después del encuentro.

La máxima prioridad es llegar bien físicamente al choque de este domingo, en el que su rival tampoco estará precisamente al 100%. Y es que Novak Djokovic tuvo que dejarse la vida en la pista para derrotar a Jannik Sinner en un otro partido histórico en Australia. El serbio no llegó a las cinco horas, pero superó las cuatro en un duelo muy exigente contra el número dos del mundo.

Djokovic celebrando el partido contra Sinner / AP

"Definitivamente no entrenaré mañana. Simplemente aprovecharé cada hora posible para recuperarme y, con suerte, llegar al final con algo de energía", aseguró después del partido Nole. Y así ha sido. El balcánico no ha saltado a la pista de entrenamiento y dedicará todo su tiempo en el mismo objetivo que Alcaraz. El físico es la prioridad, el tenis ya lo tienen.

Eso sí, Novak llega con menos horas jugadas que Carlos. Unas tres, de hecho. El serbio no tuvo que jugar los octavos de final de Australia, ya que su rival se retiró antes de que se disputara el partido, y en cuartos de final lo salvó una lesión de Musetti en el tercer set, cuando el italiano dominaba 2-0. Parece que toda la suerte está del lado del serbio, que aseguró que su victoria contra Sinner era como ganar un Grand Slam.