TENIS
Alcaraz se 'esconde' en su vuelta al trabajo en el US Open
El murciano no apareció en la sesión que tenía reservada para este jueves en la Artur Ashe, pero se entrenó en privado en las pistas cubiertas de Flushing Medows
Al mismo tiempo que la organización del US Open daba a conocer el sorteo del cuadro final del torneo, se esperaba que Carlos Alcaraz apareciera en la Artur Ashe para volver a entrenarse después de haberse tomado la jornada del miércoles de descanso.
Así estaba programado según lucía en el planning de la organización del torneo, que incluso tenía listo en su canal de YouTube un directo para seguir la sesión del murciano junto a su equipo. Pero llegada la hora (12:00h PM hora local) el tenista español no hizo acto de presencia y el vídeo en directo que estaba preparado desapareció en un instante.
El motivo fue la lluvia que amenazaba en el cielo de Nueva York y por la cual Alcaraz y su equipo tomaron la decisión de cambiar sus planes. Aunque a primera vista pareció que por segundo día consecutivo suspendía su sesión de entrenamiento, el medio 'Spazzio Tennis' anunció algunos minutos después que el tenista español se encontraba en las pistas cubiertas del recinto ejercitándose junto a su equipo de trabajo habitual.
El tenista murciano reapareció este pasado martes en el torneo de dobles mixto junto a Serena Williams, con quien llegó a los cuartos de final tras superar la primera ronda. Dos partidos seguidos que fueron la primera piedra de toque en su vuelta y que exigieron a un Carlitos que se tomó un descanso al día después.
Antes del torneo de dobles, Alcaraz se había ejercitado primero con Dani Mérida y después con Arthur Fils. Este jueves fue junto a Samu López y su hermano Álvaro.
Antes de su sesión de entrenamiento, Alcaraz conoció el duro camino que tendrá en su defensa del título. Debut rocoso ante Safiullin y nombres como los de Faria, Paul, Shelton o Fils en un camino que será sin duda una prueba de fuego absoluta en su vuelta al circuito cuatro meses después.
A la espera todavía de conocer si el debut de Carlitos en el torneo se programará para el domingo, lunes o martes, la gente espera poder volver al murciano entrenar de nuevo, algo que de momento no está planificado para la jornada de este viernes, aunque son muy pocos los que tienen horas ya asignadas para ejercitarse en Flushing Medows a dos días del inicio del torneo.
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