Otro Alcaraz en escena para el Mundial sub-14

El pequeño de los Alcaraz sigue dando pasos de gigante para llegar al tenis profesional en un futuro. A partir de este lunes, España disputará las finales del Mundial juvenil sub-14, una cita que abarcará toda la semana y se disputa en Prostejov, República Checa. Allí se encontrarán las mayores promesas del deporte de raqueta, entre los que se encuentra Jaime Alcaraz.

Jaime formará parte del combinado nacional de España, en la categoría masculina, de la misma forma que lo hizo su hermano, que jugó en su momento en la categoría de menores de 14 años. Además, lo hace por méritos propios, después de ganar junto a sus compañeros Stefan Shangichev y Pepe García Ruiz la Copa del Sol.

Las selecciones que participarán en el Mundial juvenil sub-14 son Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, China, China Taipéi, Colombia, Chequia, Egipto, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Hong Kong, Japón, Kazajistán, Corea, Perú, Rumanía, Eslovaquia, Suecia, Túnez, Estados Unidos y Venezuela, además de la España liderada por el pequeño de los Alcaraz.

De esta forma, España se consolida como uno de los 16 mejores países juveniles a nivel tenístico, demostrando que hay mucho futuro con los nuevos jugadores que vienen. Entre los participantes, destaca la selección de Estados Unidos, que de la misma forma que demuestra en el ranking actual de la ATP y la WTA, cuenta con una inmensa cantidad de buenos tenistas.

De hecho, los americanos son el actual campeón masculino, mientras que la República Checa intentará defender el título femenino por cuarta vez consecutiva. Precisamente, Estados Unidos es la única selección que ha sido capaz de ganar cuatro veces seguidas el Mundial juvenil sub-14, aunque lo hizo en el apartado masculino y entre los años 2007 y 2010.

Charly, atento a su hermano

Carlos Alcaraz tendrá un ojo puesto en el desempeño de su hermano en Chequia, aunque deberá prepararse para debutar en Cincinnati el próximo fin de semana. El actual número dos del mundo sabe lo que es jugar un torneo de estas dimensiones, ya que él mismo defendió los colores de España y empezó a despuntar como uno de los mayores talentos del país y del mundo.

El torneo siempre ha sido una plataforma que exhibe las futuras estrellas del deporte. No solo Alcaraz; Nadal, Djokovic o Federer también compitieron en esta categoría. "Espero llegar a ser como él o incluso mejor", afirmó Jaime en una entrevista a 'CADENA SER' hace unas semanas.

Aun así, el lema de la familia Alcaraz lo tiene más que claro. "(Carlos) Muchos consejos no me da, pero el consejo más especial que tenemos en la familia son las tres 'C' (cabeza, corazón y cojones)". Jaime buscará junto a su equipo llevar a España a lo más alto en el Mundial juvenil sub-14.