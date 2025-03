Alcaraz no entiende la decisión de Indian Wells: "El torneo lleva usando la misma pista durante 25 años y ahora la cambian"

El Indian Wells, considerado como el quinto torneo por excelencia y uno de los más prestigiosos y emocionantes del calendario, ha dado a conocer que ha cambiado la pista tras toda una vida con el mismo material. Esta medida ha indignado a ciertos tenistas como Alcaraz, que no entienden este drástica alternativa.

La medida se centra en cambiar el suelo de siempre que era el Plexipave, por el Laykold, esta decisión pretende que la velocidad de la pista aumente y también, por sus materiales, tiende a evitar las lesiones de los jugadores, ya que tiene un menor desgaste con el paso de los partidos. Además, este nuevo suelo hace que el bote de la bola sea menor, provocando que la velocidad de juego sea todavía mayor. El torneo ha defendido su posición argumentando que este decisión ayuda a combatir los inconvenientes climáticos, debido a que su torneo se disputa en el desierto con grandes temperaturas y por ende, dificulta la velocidad en los peloteos.

Como consecuencia a esta medida revolucionaria, Carlos Alcaraz ha concedido este martes una rueda de prensa, tras su llegada al Masters 1.000 de Indian Wells. Pese a que el murciano asegura no entender la modificación, cree que no le resultará un problema adaptarse a unas nuevas condiciones:

"Es una apuesta que no entendí cuando la vi. El torneo lleva usando la misma pista durante 25 años y ahora la cambian. No sé el motivo por el que lo hicieron".

Aun así, Alcaraz recalca que no le supone un problema el adaptarse: "Aún tengo que entrenar sobre ella. Me considero un jugador que se adapta muy bien a los cambios de juego, las distintas superficies y condiciones. Creo que jugaré bien igualmente, aunque la pista sea más rápida. Pero lo que puedo decir es que no entendí el cambio cuando lo vi".

El exjugador suizo Roger Federer y el serbio Novak Djokovic son los únicos que han conquistado el Masters 1.000 de Indian Wells en tres ediciones consecutivas y el español Carlos Alcaraz, que ganó las dos últimas, puede emular esa hazaña este año, aunque para hacerlo deberá sobreponerse a un cuadro de máxima exigencia. Djokovic, que pelea por la que sería una sexta corona inédita en el desierto californiano, podría ser rival de Alcaraz en los cuartos de final en el desierto californiano. El tenista español no quiere pensar en la presión que supone este hito deportivo: "Estoy aquí para asumir esa presión, por así decir. Intentaré no pensar mucho en ello, intentaré disfrutarlo"

El murciano, de 21 años, fue campeón en Rotterdam este curso y perdió en los cuartos de final en Doha. En el torneo que se celebra en California, debutará contra el vencedor de un duelo entre el francés Quentin Halys y un jugador procedente de las clasificaciones y podría medirse con el canadiense Denis Shapovalov en la tercera ronda. Un torneo muy espacial para él:

"Porque en este torneo, cada vez que vengo, disfruto mucho entrenando y jugando. Todo para mí aquí es muy fácil. Así que todo en lo que estoy pensando es en disfrutar de este torneo. Estaba esperando todo el año para regresar aquí. Intentaré solo dejarme llevar y ver cómo va a ser el torneo. Pero alcanzar el triplete es algo que para mí sería genial"

Finalmente, Carlos Alcaraz ha querido concluir hablando de la polémica ausencia de Jannik Sinner por su sanción por dopaje, donde ha afirmado que a pesar de este incidente, no ha cambiado su preparación: "Sabemos que obviamente Jannik no juega, pero muchos de los mejores jugadores del mundo están aquí. El cuadro está muy abierto y hay mucha gente que juega un gran tenis. Estoy centrado en mis cosas, en mí mismo, y en intentar jugar un buen tenis".