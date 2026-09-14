Alcaraz empieza su puesta a punto para la Laver Cup

Pese a caer en los cuartos de final del US Open, el regreso de Carlos Alcaraz a la competición superó en muchos aspectos la idea planeada, sobre todo en nivel de juego, que por momentos fue muy superior al que se podía esperar tras más de cuatro meses en el dique seco por la lesión que sufrió en su muñeca derecha.

Tras el paso por Nueva York, el tenista murciano centra ya su atención en su próxima cita, la Laver Cup que se disputará el fin de semana del 25 al 27 de septiembre en el O2 Arena de Londres.

Carlos Alcaraz se despide del US Open tras caer ante Shelton en un partido épico / US OPEN

El murciano será el referente de un equipo europeo que busca recuperar la corona perdida el pasado año en San Francisco. Para ello, el murciano entrena ya con el objetivo de llegar al máximo nivel a la cita y se ejercita desde este pasado domingo en las pistas de Murcia. Empezó con sesiones puramente físicas según detalla MARCA, antes de volver a centrar todos sus esfuerzos en pista.

DE LONDRES A TOKIO

La capital británica será el primer paso de Alcaraz en un calendario que le llevará hasta la gira asiática, donde tiene previsto hacer dos paradas. La primera, el ATP 500 de Tokio (30 de septiembre al 6 de octubre) donde defiende título, para ir después hasta Shanghái (7 al 18 de octubre) para disputar el Masters 1000 que se perdió el pasado año por lesión.

Tras ello, será turno para el Six King Slam, el torneo de exhibición que se disputa en Riad y que este año contará con la presencia de Jannik Sinner, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz y Alex de Miñaur, además del murciano.

De vuelta a Europa, Masters 1000 de París y las finales de la ATP y de la Copa Davis, siempre que España sea capaz de superar este fin de semana al equipo de Chile en la eliminatoria previa que se disputa en territorio chileno.