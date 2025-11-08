Alcaraz se ejercita con Bublik antes de su estreno ante De Miñaur

El español Carlos Alcaraz entrenó este sábado junto al kazajo Alexander Bublik, uno de los reservas del torneo, un día antes de estrenarse en las Finales ATP 2025 contra el australiano Alex de Miñaur.

Después de entrenarse el viernes con el italiano Jannik Sinner, con el que pelea por acabar como número 1 del año, Alcaraz intercambió golpes en la central del Inalpi Arena con el número 13 del circuito, segundo reserva de estas Finales ATP de Turín.

El murciano, ganador de seis 'Grand Slam', dos de ellos en el presente curso, Roland Garros y Estados Unidos, inaugurará el cuadro individual el domingo. Su primer rival en el grupo Jimmy Connors será De Miñaur, ganador en Washington. El partido, comenzará no antes de las 14.00 (13.00 GMT).

Este año, el torneo mezclará partidos de diferentes grupos en el mismo día por el ajustado calendario que mantiene al serbio Novak Djokovic y al italiano Lorenzo Musetti todavía jugando en Atenas la final del torneo griego.

En caso de victoria del italiano, el canadiense Félix Auger-Aliassime se quedaría fuera de los ocho primeros y pasaría a ser un reserva. Ninguno de los 3 tenistas formó parte de la foto oficial previa al comienzo del torneo.

La edición de la Copa de Maestros la abrirán el español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos, que se enfrentarán a los alemanes Tim Puetz y Kevin Krawietz antes del duelo entre Alcaraz y De Miñaur

En el grupo Bjorn Borg, Sinner comenzará la defensa del título que conquistó en 2024 sin perder un solo set en el último turno del lunes, no antes de las 20.30 (19.30 GMT), ante un rival todavía por determinar. Será o su compatriota Lorenzo Musetti, que tiene que ganar a Djokovic en la final de Atenas, o Auger-Aliassime, que ya entrena en Turín a la espera de confirmar su participación.