Alcaraz - Dzumhur: Horario y dónde ver el partido del Masters 1000 de Cincinnati

Carlos Alcaraz regresa a la acción en el Masters 1000 de Cincinnati. El español busca conquistar un torneo vacante en sus vitrinas y para ello, ya conoce su primer rival. Será el bosnio Damir Dzumhur, número 56 del mundo. Conoce a qué hora y por dónde ver el partido de segunda ronda.

Tras la decepción de la final de Wimbledon, Alcaraz arranca en Cincinnati la temporada de pista dura, después de tomar la decisión de no competir en Toronto.

En busca de recuperar el número uno, algo no será posible como mínimo hasta el US Open, Alcaraz volverá a encontrarse con Jannik Sinner en el primer torneo de la gira americana, ambos con el último Grand Slam ya en el horizonte.

Dzumhur será la primera prueba de un camino nada fácil para el español, que podría toparse con nombres como los de De Miñaur o Zverev antes de la gran final.

HORARIO DEL ALCARAZ - DZUMHUR

El partido de segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati entre Carlos Alcaraz y Damir Dzumhur ser jugará este próximo domingo 10 de agosto en horario todavía por confirmar.

DÓNDE VER EL ALCARAZ - DZUMHUR

En España, los partidos del Masters 1000 de Cincinnati 2025 se podrán ver por TV y online a través de Movistar Plus +, que ofrece la cobertura completa del torneo.

Movistar+ retransmitirá los diferentes partidos de cada jornada de la mano de su paquete Deportes+, mientras que los de Carlos Alcaraz se emitirán a través del dial 7 o #Vamos, canales reservados para los cruces en las pistas más importantes.

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa de Wimbledon 2025 con directos, crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, prestando especial atención al desempeño de Carlos Alcaraz.