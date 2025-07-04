Suscripción

Alcaraz - Dzumhur, en directo: segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati, en vivo hoy

Sigue en directo el partido el debut de Carlos Alcaraz en la gira norteamericana

Alcaraz ya está en Cincinnati

Alcaraz ya está en Cincinnati / CincyTennis

Iker Kind

Última hora en directo del partido entre Carlos Alcaraz y Damir Džumhur de la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati.

