En Directo
Tenis
Alcaraz - Dzumhur, en directo: segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati, en vivo hoy
Sigue en directo el partido el debut de Carlos Alcaraz en la gira norteamericana
Última hora en directo del partido entre Carlos Alcaraz y Damir Džumhur de la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati.
ALCARAZ 2-1 DZUMHUR* | 3er SET (1-1)
¡BREEEAK DE CARLOS! El español se coloca por delante en el set decisivo. Mejor en este tercero.
ALCARAZ 2-1 DZUMHUR* | 3er SET (1-1)
¡BOLA DE BREAK PARA CARLOS! Intercambio en el que acaba fallando el bosnio.
ALCARAZ 2-1 DZUMHUR* | 3er SET (1-1)
Gran dejada de Alcaraz que devuelve la igualdad en el juego. Otro deuce más.
ALCARAZ 2-1 DZUMHUR* | 3er SET (1-1)
¡Fantástico Carlos! Saca un remate fortísimo tras el globo del bosnio. Deuce.
ALCARAZ 2-1 DZUMHUR* | 3er SET (1-1)
No se coloca bien con el revés el español y se va desviado. 40-30.
ALCARAZ 2-1 DZUMHUR* | 3er SET (1-1)
Resto que se va largo por poco. 30-30.
ALCARAZ 2-1 DZUMHUR* | 3er SET (1-1)
Encuentra el hueco Alcaraz tras la subida a la red del bosnio. Antes cometieron un error cada uno. ¡15-30!
ALCARAZ* 1-1 DZUMHUR | 3er SET (1-1)
¡Juego en blanco para Carlos! Grita el español.
ALCARAZ* 1-1 DZUMHUR | 3er SET (1-1)
Remata en la red Carlos tras un buen primer saque. 30-0.
ALCARAZ* 1-1 DZUMHUR | 3er SET (1-1)
Derechón paralelo de Alcaraz, que tuvo que defenderse de los ataques de su rival. 15-0.
- Dónde ver el Barça - Como hoy del Trofeu Joan Gamper en directo y gratis
- De la grieta a la reconciliación: De Jong quiere reescribir su Gamper
- Oficial: Ter Stegen firma la autorización y recupera la capitanía del Barça
- Las advertencias del reglamento de LaLiga en el 'caso Ter Stegen
- Examen 'inesperado' a Rashford en el Gamper
- El 'efecto dominó' que puede provocar la salida de Iñigo
- El rival de Induráin confiesa: 'Iba dopado hasta las trancas cuando gané el Tour
- Desastre absoluto del Athletic Club