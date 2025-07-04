Alcaraz - Dzumhur, en directo: segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati, en vivo hoy

Última hora en directo del partido entre Carlos Alcaraz y Damir Džumhur de la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati.

ALCARAZ 2-1 DZUMHUR* | 3er SET (1-1) ¡BREEEAK DE CARLOS! El español se coloca por delante en el set decisivo. Mejor en este tercero.

ALCARAZ 2-1 DZUMHUR* | 3er SET (1-1) ¡BOLA DE BREAK PARA CARLOS! Intercambio en el que acaba fallando el bosnio.

ALCARAZ 2-1 DZUMHUR* | 3er SET (1-1) Gran dejada de Alcaraz que devuelve la igualdad en el juego. Otro deuce más.

ALCARAZ 2-1 DZUMHUR* | 3er SET (1-1) ¡Fantástico Carlos! Saca un remate fortísimo tras el globo del bosnio. Deuce.

ALCARAZ 2-1 DZUMHUR* | 3er SET (1-1) No se coloca bien con el revés el español y se va desviado. 40-30.

ALCARAZ 2-1 DZUMHUR* | 3er SET (1-1) Resto que se va largo por poco. 30-30.

ALCARAZ 2-1 DZUMHUR* | 3er SET (1-1) Encuentra el hueco Alcaraz tras la subida a la red del bosnio. Antes cometieron un error cada uno. ¡15-30!

ALCARAZ* 1-1 DZUMHUR | 3er SET (1-1) ¡Juego en blanco para Carlos! Grita el español.

ALCARAZ* 1-1 DZUMHUR | 3er SET (1-1) Remata en la red Carlos tras un buen primer saque. 30-0.