Alcaraz - Djokovic: horario y dónde ver las semifinales del US Open 2025 por TV, online y en directo

Carlos Alcaraz se enfrenta a Novak Djokovic este viernes 5 de septiembre en las semifinales del US Open 2025. Te contamos a qué hora juega Alcaraz su próximo partido y cómo verlo por televisión y online desde España.

El español llega a la penúltima ronda del torneo en un momento de forma excepcional. No ha cedido ni un solo set por el camino, derrotando en las últimas rondas a rivales como Darderi, Rinderknech y Lehecka. Por el otro lado, Djokovic venció en los cuartos de final al estadounidense Taylor Fritz, demostrando que llega con buen nivel para la cita.

El próximo rival de Carlos Alcaraz en el US Open 2025 será Novak Djokovic, ganador de 24 Grand Slams. El serbio llega con la gasolina justa para afrontar la penúltima ronda del torneo, aunque fue el verdugo del español en el pasado Open de Australia.

Carlos Alcaraz y Jiri Lehecka se vieron las caras por última vez en la final de Queen's 2025 / Associated Press/LaPresse

El de este viernes será el noveno cara a cara de la saga entre Alcaraz y Djokovic, cuyo último capítulo se remonta a los cuartos de final del Open de Australia. Por el momento, la balanza se inclina ligeramente a favor del serbio (5-3), que ha ganado al murciano en todos los duelos que se han dado sobre pista dura.

¿A qué hora juega Alcaraz contra Djokovic en el US Open 2025?

El partido entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, correspondiente a las semifinales del US Open 2025, tendrá lugar este viernes 5 de septiembre a partir de las 21:00 horas (CET) aproximadamente, con horario todavía por confirmar.

¿Dónde ver el Alcaraz - Djokovic de cuartos del US Open 2025 hoy por TV y online?

En España, todos los partidos del US Open 2025 se podrán ver por TV y online a través de Movistar Plus +, que ofrece la cobertura completa del torneo.

Movistar+ retransmitirá los diferentes partidos de cada jornada de la mano de su paquete Deportes+, mientras que los de Carlos Alcaraz se emitirán a través del dial 7 o #Vamos, canales reservados para los cruces en las pistas más importantes, con narración de José Antonio Mielgo y comentarios de Roberto Carretero.

Además, los usuarios podrán seguir todos los partidos en streaming mediante la app de Movistar Plus+, con acceso a múltiples pistas simultáneamente y posibilidad de ver el torneo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del US Open 2025 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Carlos Alcaraz.