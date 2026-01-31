Alcaraz - Djokovic: horario y dónde ver la final del Open de Australia por TV y en directo

Carlos Alcaraz se enfrenta a Novak Djokovic este domingo 1 de febrero en la final del Open de Australia 2026. Después de una agónica eliminatoria contra Alexander Zverev, el de El Palmar afronta su último desafío en busca el único 'Major' que hasta la fecha se le resiste.

El primer tenista en certificar su billete hacia la gran final fue Alcaraz, que tuvo que sudar sandre para tumbar a Alexander Zverev. El de El Palmar afrontaba las semifinales sin haber cedido un solo set a lo largo del torneo y, si bien es cierto que empezó poniéndose dos mangas arriba, un golpe de calor y los posteriores calambres cambiaron radicalmente el tablero de juego. A pesar de las adversidades y el excelso nivel de su rival, 'Carlitos' protagonizó una de las gestas del torneo al romper el servicio a Zverev cuando este sacaba para llevarse el partido para posteriormente terminar celebrando la victoria.

El rival de Alcaraz en la gran final del Open de Australia será Novak Djokovic, cuya gesta para avanzar de ronda no se quedó atrás. El serbio, 24 veces ganador de un Grand Slam y tenista con más títulos en Australia, aguantó estoicamente ante el vigente campeón Jannik Sinner hasta conseguir apearle de la competición en el quinto set.

Djokovic, rival de Alcaraz en la final del Open de Australia / AP

El de este domingo será el décimo enfrentamiento entre Alcaraz y Djokovic. Por el momento, la balanza en este particular cara a cara se inclina hacia el lado del serbio con partidos históricos como la final de los Juegos Olímpicos de París, pero 'Carlitos' se apuntó el tanto en el último precedente en semifinales del US Open.

Alcaraz y Djokovic, tras las semifinales del Open de Australia 2025 / EFE

¿A qué hora juega Alcaraz contra Djokovic en la final del Open de Australia 2026?

El partido de Carlos Alcaraz contra Novak Djokovic, correspondiente a la final del Open de Australia 2026, tendrá lugar este domingo 1 de febrero a partir de las 9:30 horas (CET).

¿Dónde ver la final del Open de Australia 2026 por TV y online?

La final del Open de Australia 2026 se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y Max, plataformas que ofrecen la cobertura completa del torneo. La emisión del partido por el título correrá al cargo del canal Eurosport 1.

Otras opciones alternativas para ver la final del Open de Australia entre Alcaraz y Djokovic son las plataformas de pago Movistar+, Orange TV y DAZN, cuyos usuarios tendrán acceso al contenido ofrecido por Eurosport y MAX.

