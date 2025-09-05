Alcaraz - Djokovic, en directo: Semifinal del US Open 2025, en vivo hoy

ALCARAZ, CAMIINO IMPECABLE

El camino de Carlos Alcaraz hasta su cita en semifinales roza la perfección. Ni un solo set perdido y solo cediendo su servicio una única vez. Opelka, Bellucci, Darderi, Rinderknech y Lehecka sucumbieron ante la superioridad del murciano, que quiere hacer lo propio con Djokovic.

De conseguir vencer 3-0, el español sería el primero en alcanzar la final del US Open sin ceder un set desde Federer en 2015.