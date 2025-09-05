En Directo
US OPEN
Alcaraz - Djokovic, en directo: Semifinal del US Open 2025, en vivo hoy
Sigue en directo el partido entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic
Última hora en directo del partido entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic de semifinales del US Open 2025.
ALCARAZ, CAMIINO IMPECABLE
El camino de Carlos Alcaraz hasta su cita en semifinales roza la perfección. Ni un solo set perdido y solo cediendo su servicio una única vez. Opelka, Bellucci, Darderi, Rinderknech y Lehecka sucumbieron ante la superioridad del murciano, que quiere hacer lo propio con Djokovic.
De conseguir vencer 3-0, el español sería el primero en alcanzar la final del US Open sin ceder un set desde Federer en 2015.
NOVENO DUELO
El de hoy será el noveno duelo entre Alcaraz y Djokovic, con un 5-3 a favor del serbio por el momento.
'Nole' se apuntó los dos últimos enfrentamientos (Juegos Olímpicos y Open de Australia) que dolieron y mucho al tenista de El Palmar.
¿Venganza o nueva demostración de Djokovic? Dos destino y un único final.
ALCARAZ - DJOKOVIC
¡Muy buenas tardes! Día de semifinales en el US Open con un partido de los grandes. Carlos Alcaraz y Novak Djokovic frente a frente por un puesto en la gran final del domingo.
Noveno capítulo de una rivalidad que nos ha dejado ya grandes partido y que a partir de las 21:00 horas en España escribirá a buen seguro una nueva página en los libros de historia.
