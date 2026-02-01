Alcaraz - Djokovic en directo hoy: final del Open de Australia, tenis en vivo

Día histórico

Recordemos el récord histórico que se batirá hoy en la Rod Laver, dependiendo del ganador:

Si gana Alcaraz, se convertirá en el tenista más joven de la historia en completar el Career Grand Slam (ganar al menos una vez cada Grand Slam)

Si gana Djokovic, será el primer tenista de la historia en alcanzar los 25 Grand Slams. Ahora mismo, está empatado con Margaret Court si contamos todas las modalidades.