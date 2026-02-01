En directo
OPEN AUSTRALIA
Alcaraz - Djokovic en directo hoy: final del Open de Australia, tenis en vivo
Sigue en directo la final entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic en el Open de Australia 2026
Última hora y resultado del partido entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic de la final del Open de Australia 2026.
Menudas caras de concentración de ambos en el sorteo inicial. Día muy grande.
¡Esto empieza! ¡Saltan Carlos Alcaraz y Novak Djokovic a pista! Hemos podido ver al español dando un largo abrazo a cada uno de los miembros de su equipo.
Se acerca el momento de la verdad. Se está presentando el trofeo del Open de Australia en la Rod Laver.
Los aficionados de moda en este Open de Australia también estan preparados.
¿Quién ganará?
El físico será una de las claves del partido. Ambas semifinales superaron las cuatro horas de partido (sobre todo la de Alcaraz-Zverev) y tanto el español como el serbio optaron por no entrenar este sábado y priorizar su recuperación.
Nadal ya está preparado
Rafa Nadal estará presente en la Rod Laver Arena para presenciar el duelo entre Alcaraz y Djokovic. Esto ha dicho una hora antes del partido:
Día histórico
Recordemos el récord histórico que se batirá hoy en la Rod Laver, dependiendo del ganador:
Si gana Alcaraz, se convertirá en el tenista más joven de la historia en completar el Career Grand Slam (ganar al menos una vez cada Grand Slam)
Si gana Djokovic, será el primer tenista de la historia en alcanzar los 25 Grand Slams. Ahora mismo, está empatado con Margaret Court si contamos todas las modalidades.
¡BUENOS DÍAS A TODOS! Llegó el final, llegó la hora de la verdad en Melbourne. Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se miden en la gran final del Open de Australia. Pase lo que pase, vamos a presenciar historia viva del tenis. El partido está programado para las 9:30 de la mañana (hora española). Todavía tenemos una hora por delante para analizar el duelo. ¡Empezamos!
