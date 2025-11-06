Alcaraz y Djokovic compartirán grupo en las ATP Finals

Carlos Alcaraz ya conoce la hoja de ruta de la ATP Finals que se disputand esde el próximo 9 de noviembre en Turín. El tenista murciano, cabeza de serie del grupo Jimmy Connors, se enfrentará al serbio Novak Djokovic, al estadounidense Taylor Fritz, finalista del curso pasado, y al australiano Alex de Miñaur.

Por su parte, Jannik Sinner quedó enmarcado en el grupo Bjorn Borg, junto al alemán Alexander Zverev, actual número 3 del ranking, el estadounidense Ben Shelton y un cuarto aún por definir. Y es que la octava plaza del ranking, la última que da acceso a estas Finals, actualmente en manos de Felix Auger-Aliassime, podría cambiar de dueño si el italiano Lorenzo Musetti consigue un buen resultado en el Torneo de Atenas en el que está participando.

Djokovic, campeón siete veces del torneo de maestros, dejó en el aire su participación y aseguró que decidirá cuando finalice su participación en el ATP 250 de Atenas, torneo que gestiona su familia. En caso de que decida finalmente no participar, será el noveno del ranking -primer reserva- el que ocupe su lugar en el sorteo, sin necesidad de repetir el procedimiento. En este caso tanto Auger-Aliassime como Musetti podría competir en Turín.

Los dos primeros de cada uno de los grupos accederán a la ronda de semifinales, donde Jannik Sinner y Carlos Alcaraz podrían ya enfrentarse. La final tendrá lugar el 16 de noviembre. De los ocho participantes, tan solo tres saben lo que es ganar esta competición: Djokovic, con siete coronas; Zverev, con dos; y Sinner, campeón en 2024.

También habrá representación española en el cuadro de dobles. Marcel Grabollers y Horacio Zeballos quedaron enmarcados en el grupo Peter Fleeming junto a los británicos Cash/Glasspool, los alemanes Krawietz/Puetz y los italianos Bolelli/Vavassori. Heliovaara/Patten, Arévalo/Pavic, Salisbury/Skupski y Harrison/King competirán en el grupo John McEnroe.

El número 1, en juego

En las pistas de Turín, además del título de Maestros, estará en juego otro premio, más importante si cabe, el número uno del ranking ATP. Jannik Sinner llega a la cita en los más alto de la tabla, tras arrebatar el número uno a Carlos Alcaraz con su victoria en el Masters 1.000 de París, aunque las diferencias entre ambos son mínimas. El italiano llega con 11.500 puntos en su casillero, mientras que el español suma 11.250 y parte con ventaja pues solo defiende 200 puntos en estas ATP Finals.

Por su parte, el de San Candido defiende 1.500 puntos como ganador de la edición pasada y está obligado a ganar el torneo para acabar el año en la cima del ranking. Al murciano, por su parte, le basta con ganar tres partidos para volver a la primera posición.