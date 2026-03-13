Alcaraz se disfraza de abeja en Indian Wells: "Tenía que hacerlo"

Indian Wells siempre será especial para Carlos Alcaraz. Ya no solo por los trofeos que consiguió en 2023 y 2024, sino por un episodio que el aficionado al tenis no ha olvidado... ni parece que vaya a hacerlo. Sucedió en 2024, año en el que revalidó el título. Además de a sus rivales, tuvo que superar a un enjambre de abejas que paró el partido durante más de una hora.

Este episodio hizo famoso a Lance Davis, el apicultor que solucionó el problema. La organización del torneo fue lo más rápido posible para contratar a un experto en la materia para acabar con la invasión de abejas que había en pista. Davis lo hizo sin problemas, incluso sin protección contra las picaduras. Como el que pasea por su casa un domingo.

En aquel partido, contra Zverev, Alcaraz estuvo realmente incómodo e incluso veía abejas donde ya no estaban. Constantemente miraba por encima de su cabeza y sentía picor en la zona de la nuca. Al año siguiente, un grupo de aficionados recibió al español en Indian Wells disfrazado de abeja, y en esta ocasión han sido todavía más los que han apostado por el disfraz.

El murciano siempre se lo ha tomado a broma y se acercó a la zona de la grada donde estaban situados. La novedad fue que los aficionados tenían una indumentaria extra, para que se la pusiera el propio tenista. Feliz por la victoria, Alcaraz se vino arriba y se puso el disfraz, dejando la imagen más divertida de la jornada. Dio incluso unos saltos, imitando el movimiento del insecto.

"Es divertido verles en las gradas animando con ese disfraz. Empezaron a decirme: “Pontelo, pontelo”. Tuve que hacerlo por ellos. Me estuvieron animando desde el primer punto hasta el último. Y me dije, lo haré. Es divertido", reconoció Alcaraz después del partido, en la rueda de prensa. En el anterior partido, ya se había hecho un selfie con ellos.

¿Quién tiene la mejor dejada del circuito? Alcaraz se moja

El español también fue preguntado en rueda de prensa por el jugador con mejor dejada del circuito. Fue humilde. "Tengo algunos en mente. Moutet tiene una de las mejores dejadas y una de las mejores manos, en general. Pero me encanta la dejada de Djokovic. La dejada de revés de Djokovic creo que es muy buena. Cuando la hace, es muy bonita. Dimitrov también. Tiene gran toque. Son los primeros que se me vienen a la cabeza", dijo, sin incluirse.

Alcaraz disputará este sábado las semifinales en el torneo de Indian Wells. Ganar en cuartos le permite conservar todos los puntos que había logrado en 2025, ya que el año pasado cayó en la penúltima ronda contra Jack Draper. Este año, será Daniil Medvedev su rival. El ruso llega a una gran nivel para la cita y será el contrincante más duro hasta el momento.