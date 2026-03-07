Alcaraz - Dimitrov: horario y dónde ver su debut en Indian Wells hoy por TV y en directo

Carlos Alcaraz se enfrenta a Grigor Dimitrov hoy sábado 7 de marzo en la segunda ronda de Indian Wells. El número 1 del mundo, que evitó la primera ronda en el desierto de California por su posición en el ranking, se prepara para afrontar un debut de máxima exigencia ante un rival que hace apenas unos meses puso en serios aprietos a Jannik Sinner

Tras un inicio de temporada inmejorable con las conquistas del Open de Australia y el ATP de Doha, Alcaraz se prepara para afrontar la gira americana, que le llevará a participar tanto en Indian Wells como en Miami. El torneo californiano supone además una oportunidad de oro para seguir distanciándose de sus perseguidores en la carrera por el número 1.

El primer rival de Alcaraz en Indian Wells será Grigor Dimitrov, el número 42 del ranking ATP. El búlgaro ha tenido un inicio de año algo dubitativo, pero viene de protagonizar una convincente victoria ante el francés Terence Atmane en primera ronda del popularmente conocido como quinto Grand Slam.

Carlos Alcaraz y Grigor Dimitrov se saludan durante la anterior edición de Indian Wells / EFE

¿A qué hora juega Alcaraz contra Dimitrov en Indian Wells 2026?

El partido de Carlos Alcaraz contra Grigor Dimitrov, correspondiente a la segunda ronda de Indian Wells, se celebrará hoy sábado 7 de marzo.

El encuentro se disputará en el tercer turno de la pista central, por lo que dará comienzo no antes de las 23:30 horas (CET).

¿Dónde ver el primer partido de Alcaraz en Indian Wells 2026 por TV y online?

En España, los partidos de Indian Wells 2026 se podrán ver por TV y online a través de Movistar + y todos sus canales del paquete de Deportes.

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa de Indian Wells 2026 a través de narraciones en directo, crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Carlos Alcaraz.