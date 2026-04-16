Alcaraz ante un dilema conocido

Carlos Alcaraz volvió a sufrir los estragos de un calendario cada vez más apretado y, en su primer compromiso en el Barcelona Open, cayó lesionado pese a poder acabar el partido con victoria. El murciano compareció este pasado miércoles ante la prensa en las instalaciones del RCTB-1899 para comunicar que su lesión en la muñeca derecha le impedía continuar en el torneo, castigando una vez más su intención de completar la gira de tierra batida.

No es la primera vez que el tenista de El Palmar tiene que poner el freno entre los torneos previos a Roland Garros. De hecho, en todos los años que lleva desde su explosión siempre ha tenido que decidir, como mínimo, saltarse uno de ellos. O, en el caso de este año, de momento, renunciar a seguir en Barcelona.

Todo ello por una lesión que recuerda mucho a la de 2024, cuando sufrió un edema óseo en el mismo antebrazo derecho que le afecta ahora. Fue durante los entrenamientos previos a la gira y ello le obligó a perderse los torneos de Montecarlo, Barcelona y Roma. Decidió asistir a Madrid, aunque compitiendo entre algodones. Alcanzó los cuartos de final, donde cayó ante Andrey Rublev.

Pese a ello, fue el año en el que consiguió ganar su primer Roland Garros, aunque para ello debió renunciar a la gira casi por completo. Un dilema nada fácil y que deberá afrontar ahora nuevamente. A la espera de conocer realmente el alcance de la lesión, la decisión de ir o no a Madrid es inmediata, con el también deber moral de hacer lo posible por asistir a la cita tras no acudir la temporada pasada.

META FINAL

Ya se presumía que el calendario teórico de Alcaraz podía ser el de asistir a Montecarlo, Barcelona y Madrid, y prescindir de Roma para poder tomarse un descanso necesario antes de Roland Garros. Ahora, con la lesión en el brazo, cobra todavía más fuerza, siempre que el físico le permita competir la semana próxima en La Caja Mágica.

Carlos Alcaraz venció en su debut a Otto Virtanen / SEBASTIEN NOGIER

De no ser así, habría que ver si puede y quiere jugar en Roma o si la lesión le obliga a parar por completo para recuperarse al máximo de cara a Roland Garros. Por las palabras del murciano en su anuncio de dejar Barcelona, no parece que la lesión tenga que ser algo tan serio como para frenarlo tanto tiempo, aunque solo las pruebas darán la resolución final.

Sea como sea, lo que está claro es que la gira de tierra batida ha vuelto a castigar el físico del murciano, que como ya sucedió el año pasado ha sufrido en Barcelona. Alcaraz descansa ya en Murcia a la espera de conocer el veredicto final de su lesión, con la esperanza de poder estar este año sí en Madrid.