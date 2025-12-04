Tenis
Alcaraz dibuja su plan para el Open de Australia
El español se preparará durante el mes de diciembre para la cita más "importante" del año
Sin todavía tiempo para asimilar todo lo conseguido en 2025, Carlos Alcaraz ya prepara la siguiente temporada. El tenista murciano, que lleva apenas dos semanas sin competir tras llegar a la final del Torneo de Maestros, jugará dos exhibiciones esta misma semana y ya ha definido una hoja de ruta hasta llegar a su principal objetivo para el año que viene: el Open de Australia.
Charly se encuentra actualmente en Miami de vacaciones y este fin de semana disputará dos partidos en territorio norteamericano. El primero de ellos será ante Frances Tiafoe en Nueva Jersey y el segundo en Miami contra Joao Fonseca. Dos encuentros que poco tendrán de preparación, pero que servirán para no enfriarse en exceso.
A partir de entonces llegará la pretemporada. Será el 13 de diciembre cuando el español inicie una pretemporada que durará 25 días, tal como asegura 'MARCA'. Los cuatro primeros días serán únicamente de preparación física, sin saltar a pista. Después de estos, ya empezará a tocar raqueta junto a un conocido para el tenis español, sobre todo después de la última Copa Davis.
Será Flavio Cobolli el que entrene junto al español en la Ferrero Tennis Academy. El italiano fue el que dio la victoria a su selección en la final de la Copa Davis disputada hace dos semanas. En un partido épico contra Jaume Munar, fue capaz de remontar un primer set en contra y dar la tercera ensaladera consecutiva para su país.
"Es el primer o segundo torneo del año y mi principal objetivo siempre es completar el Grand Slam y ganar los cuatro Grand Slam el mismo año. Quiero completarlo. Voy a intentarlo el próximo año, pero si no es el siguiente, espero lograrlo en los próximos dos, tres o cuatro años", comentaba Charly, que ha dejado claro en más de una ocasión que va con todo a por el Open de Australia.
Antes de Australia... Jannik Sinner
Descartando su participación en Brisbane, torneo que precede el Grand Slam australiano, Alcaraz no competirá hasta el 10 de enero, cuando se vea las caras con Jannik Sinner en una exhibición en Corea del Sur. Desde allí viajará hasta Melbourne para disputar una semana antes el 'Million Dollar 1 Point Slam', un pequeño torneo que reúne a 10 jugadores aficionados del país contra 22 profesionales.
Cabe recordar que Alcaraz jamás ha logrado un gran resultado en Australia. Es el último Grand Slam que le queda por conseguir, ya que todos los demás los ha ganado en dos ocasiones. Su mejor resultado no ha pasado de cuartos de final, alcanzando esta ronda en sus dos últimas participaciones. Alexander Zverev y Novak Djokovic acabaron con su sueño en Melbourne. Aun así, en esta ocasión lo tiene en su mano para quitarse la espina.
