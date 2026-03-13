Alcaraz ya tiene día para debutar en el Barcelona Open

Mientras Carlos Alcaraz continúa centrado en su participación en Indian Wells, el murciano ya tiene también definido uno de los primeros pasos de su calendario en la gira de tierra batida. El actual número uno del mundo debutará en el Barcelona Open Banc Sabadell el martes 14 de abril, según ha confirmado ya la organización del torneo.

El español había anunciado en diciembre su presencia en el torneo que se disputa en el Real Club de Tenis Barcelona 1899, una de las citas más importantes de la temporada sobre arcilla. Allí buscará conquistar su tercer título en Barcelona, después de los que logró en 2022 ante Pablo Carreño y en 2023 frente a Stefanos Tsitsipas.

En la última edición, disputada en 2025, el murciano se quedó muy cerca de repetir triunfo, aunque terminó cayendo en la final ante Holger Rune por 6-7(6) y 2-6 en uno de los partidos más destacados del torneo.

La presencia del número uno del mundo vuelve a ser uno de los grandes atractivos del evento. El director deportivo del torneo, Tommy Robredo, no escondió su entusiasmo por poder contar con el murciano una vez más en las pistas del club barcelonés. “Para nosotros es un orgullo tener al mejor jugador del mundo en nuestro torneo. Ya quedó claro en los últimos años que la gente lo quiere ver”, señaló Robredo, que también destacó el impacto del juego del español en el circuito.

Tommy Robredo, nuevo director del Barcelona Open / Barcelona Open Banc Sabadell

“Alcaraz es un jugador que hace lo imposible. Se puede sacar de la manga unos golpes espectaculares que le hacen ser un jugador diferente al resto”, añadió.

Con su debut fijado ya para el 14 de abril, Alcaraz comenzará en Barcelona una parte clave de su temporada en tierra batida, una superficie en la que aspira a volver a ser protagonista en los grandes torneos del calendario.