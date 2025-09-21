Alcaraz devuelve la esperanza a Europa

Hay una máxima en el Team Europe. Si Carlos Alcaraz sonríe, todos lo hacen. El murciano es el alma de todo un continente, que se encomienda a la magia del número uno para poder tener opciones en el torneo organizado por Roger Federer. Y este domingo, formando pareja con Casper Ruud, Carlos se encargó de devolver la confianza depositada en su raqueta con una victoria capital para las opciones de su equipo en una Laver Cup que se pone al rojo vivo.

El último día de competición en San Francisco llegaba con un panorama complicado para Europa. El equipo de Yannick Noah acusó el pleno de victorias del Team World este sábado y llegó el domingo 3-9 por debajo en el marcador global. A pesar de lo abultado del resultado, las victorias de esta jornada valen el triple, por lo que con cuatro partidos todavía por disputarse, las opciones de remontada para los europeos seguían estando encima de la mesa.

Alcaraz, en modo capitán

Y qué mejor manera de empezar el día que con la participación de Carlos Alcaraz, quien formó pareja con Casper Ruud para enfrentarse a Michelsen y Opelka en el dobles. El murciano no será un especialista en esta modalidad, pero su creatividad siempre es una bendición en cualquier tipo de partido. Y hoy no iba a ser menos; en un primer set donde ninguna pareja consiguió romper a la otra, la manga se alargó hasta el tie-break, donde los golpes ganadores del murciano decantaron la balanza a favor del Team Europe (7-6, 7).

Nada que ver tuvo el segundo set; ya por delante en el marcador, Ruud y Alcaraz sacaron su mejor repertorio de tenis para dejar sin respuesta a Michelsen y Opelka. El murciano maravillaba al público de San Francisco, mientras que el noruego era un digno acompañante del número uno del mundo. Y así llegó la victoria de Team Europe, con dos breaks tempranos que certificaron la victoria de los europeos (6-1). El equipo de Alcaraz se pone 6-9 por debajo con todavía tres partidos por disputarse en la última jornada de competición en la Laver Cup.