Alcaraz desvela el secreto de sus trucos: "No te voy a mentir"

Es pura magia. Carlos Alcaraz volvió a dejar patente su talento especial en la victoria en octavos de final del US Open. En un partido serio y cerrado como el que planteó el frances Arthur Rinderknech, el tenista de El Palmar también supo encontrar el momento para dejar su nuevo truco de magia con la raqueta.

Como en cada partido hubo varios puntos en los que Alcaraz consiguió levantar al público de sus asientos, pero sobre todo en el primero de ellos, cuando consiguió golpear la pelota por la espalda, sumando un punto imposible.

Preguntado por si entrena este tipo de golpes, Alcaraz aseguró en la entrevista post partido que la mayoría de ellos llegan fruto de la improvisación. "A veces practico esos golpes, no voy a mentir, pero no lo entreno mucho. Si surge la oportunidad, lo voy a intentar. Es igual en los partidos. He tenido la oportunidad y, ¿por qué no? Creo que a la gente le gusta, y a mí me gusta jugar así al tenis. Sale natural" explicó el murciano.

Además, Alcaraz explicó que en el US Open se siente más cómodo para intentar hacerlos, debido al 'gran show' que se crea con el público americano. "Intento dar los golpes más especiales en cada partido aquí, creo que mi estilo de tenis encaja muy bien con la energía que hay en Nueva York. Cada vez que salgo a pista, a un partido o a entrenar, la gente siempre está ahí, da igual que sea de día o de noche. Me encanta. Por eso es por lo que creo que aquí juego mi mejor tenis".

UN PARTIDO DURO

Sobre la victoria ante Rinderknech, Alcaraz explicó que fue un partido muy cerrado y que supo aprovechar bien las oportunidades en los momentos oportunos. "Ha sido ajustado, no hemos tenido puntos de break en el primer set, y eso no significaba que estábamos sacando bien, porque los porcentajes eran muy malos para los dos. He encontrado el buen ritmo, buenas posiciones para restar, he aprovechado las oportunidades que me ha dado. Feliz por haber jugado buen tenis en esos puntos. En el segundo set he encontrado el buen ritmo y he tratado de seguir" ha explicado preguntado por Álex Corretja.

La próxima prueba será el checo Jiri Lehecka en busca ya de las semifinales.