Alcaraz desvela su partido de golf con Federer: "Es tan bonito como su tenis"

No es ya un secreto que para Carlos Alcaraz el golf es el mayor de sus aliados en los días de descanso en los Grand Slams. El murciano juega siempre que puede para aislarse y desconectar entre ronda y ronda de los torneos, buscando siempre aliados especiales para ello.

En Australia, la hoja de ruta no está siendo distinta y tras la victoria ante Hanfmann para pasar a tercera ronda desveló que en sus dos días de descanso aprovechó para jugar con Roger Federer ante el asombro del público asistente en la Rod Laver Arena.

"Tuve la suerte de jugar con Roger (Federer). Su juego es tan bonito como su tenis. No me sorprende, es increíble, todo lo que hace lo hace con estilo. Tiene un swing bonito, juega muy bien, lleva un par de años jugando y su nivel es muy bueno. Yo llevo cinco años jugando y me ganó" explicó Alcaraz entre risas y levantando los aplausos del público.

Una imagen que a todo el mundo le hubiera gustado ver dentro de una pista de tenis, pero por desgracia la diferencia de edad privó de ver el que hubiera sido uno de los partidos más bonitos de la historia a buen seguro.

SEGUIR MEJORNADO

Más allá del golf y de su día de descanso, Alcaraz explicó que quiere poner el foco ya en la siguiente ronda, en busca de encontrar un mejor nivel que el mostrado en las dos primeras rondas. "Cada partido es distinto, el estilo de los jugadores es distinto. Hay algunos que te vienen bien y estás cómodo, y con otros no. Yannick tiene un estilo con el que no estoy muy cómodo. No ha sido fácil, tampoco con las condiciones, con mucho calor" apuntó sobre el partido ante Hanfmann, de quien se deshizo en elogios por su nivel mostrado.

"Ha sido más duro de lo que esperaba al principio, no sentía la bola tan bien como me hubiese gustado, su bola venía como una bomba, derecha y revés, tenía que estar preparado. Feliz por haber superado un difícil primer set, luego me he sentido mejor en la pista con mis golpes" apuntó para finalizar, antes de dejar un bonito mensaje en cámara.

'Mucho ánimo a lo que está pasando en España' escribió el murciano con una cara triste, en un gesto emotivo para los afectados de los accidentes ferroviarios de estos días en España.