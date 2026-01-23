Alcaraz desvela el papel que tendrá su hermano: "Va a ganar protagonismo"

Carlos Alcaraz ya está en octavos de final de Australia. El español se encuentra a una sola de ronda de su mejor resultado en tierras oceánicas, aunque parezca mentira. Jamás ha superado los cuartos de final y está dispuesto a hacerlo en esta edición, en la que sueña con levantar el trofeo y convertirse en el tenista más joven de la historia en conseguir todos los Grand Slams.

El número uno del mundo luchará en Australia junto a su nuevo equipo, formado por Samu López como entrenador principal y en el que su hermano mayor, Álvaro, ha adquirido un mayor protagonismo. En la rueda de prensa posterior al partido, Charly ha dado más detalles sobre las funciones que desempeñará su familiar, que lleva varios años junto a él en el circuito.

"Mi hermano es una persona muy importante en mi vida personal y profesional. Me aporta muchas cosas positivas que necesito para rendir mejor y bien en la pista y los torneos. Ahora va a coger más protagonismo junto con Samu", reconoció el tenista murciano. Una afirmación que ya se ha respaldado con hechos desde hace varias semanas, en las que se ha visto a Álvaro al frente del 'box' junto al entrenador.

"Sabe cómo funcionamos y cómo va el circuito y sabe muchísimo de tenis. A veces, tiene unas opiniones y una forma de ver las cosas que me aporta mucho a mí y a Samu. Feliz de verle en el box, más dentro aún, y me aporta mucho cuando lo veo en el palco", finiquitó el español en rueda de prensa, donde dio más detalles sobre otros asuntos, como su nueva técnica de servicio.

Carlos Alcaraz ya está en octavos / AP

"Tengo el contrato ahí y se lo tengo que dar. Vi los dos saques y comparados la verdad es que se ven muy parecidos. Djokovic saca muy bien y el movimiento que realiza es sencillo. Eso no significa que le haya copiado. Solo hice cambios y salió de esa manera. En los entrenamientos me centro para hacerlo bien. Busco una mecánica fluida y cómoda", aseguró.

"Estoy preparado para sufrir"

Tras el triunfo ante Corentin Moutet, el español se verá las caras con Tommy Paul, tenista con el que tiene el enfrentamiento directo ganado. El último duelo entre ambos fue en Roland Garros 2025, donde el murciano pasó por encima de su rival. Eso sí, las condiciones de tierra no son las ideales para Tommy, que está dispuesto a dar la sorpresa en territorio australiano.

"Es un gran jugador y se lo que tengo que hacer contra él. Es muy rápido con golpes planos. Tendré que jugar muy bien, a alto nivel. Estoy preparado para sufrir porque en algunos momentos llevará la iniciativa", reconoció el español sobre el tenista norteamericano, que no sufrió ningún desgaste en tercera ronda contra un Alejandro Davidovich que se retiró.