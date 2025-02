Alcaraz desvela como evita sufrir un caso de dopaje como Sinner

Carlos Alcaraz superó un buen susto en la segunda ronda del torneo de Doha ante Luca Nardi. Una desconexión en el segundo set hizo que el italiano diera la vuelta por completo al rumbo del partido, obligando al español a tener que sudar hasta el tercer set.

Tras el partido, Alcaraz aseguró que "tuve que estar fuerte mentalmente, al empezar el tercer set empecé recuperar la buena energía y estoy feliz por conseguirlo y avanzar de ronda".

Una rueda de prensa en la que más allá del partido, el de El Palmar explicó como ha cambiado su visión y sobre todo, su forma de actuar a raíz del caso Sinner. “Siempre hemos tenido mucho cuidado con este tema. Siempre hemos cuidado y hemos tenido al dedillo todo lo que tomamos, lo que hacemos. Es algo muy importante para nuestro rendimiento, para el tenis, y siempre hemos tenido mucho cuidado" explicó.

Alcaraz - Sinner / EFE

Además, el murciano quiso remarcar que lo sucedido con Sinner no ha hecho en ningún caso aumentar su vigilancia, porque desde siempre lo ha tenido todo bien controlado con su equipo. "Si alguien viene con algún suplemento de algo, siempre vemos todo lo que lleva por si no lo podemos tomar. Siempre hemos tenido mucho ojo en eso. No solo a raíz del caso Sinner, ya antes llevábamos mucho cuidado en lo que tomábamos. No es algo que a raíz de ello hayamos hecho más hincapié” finalizó.

PRÓXIMO RIVAL

Alcaraz sigue en lucha por conseguir el título en Doha. En cuartos de final se medirá a Jiri Lehecka, que avisó con una gran victoria de su potencial.

"Es un jugador difícil, muy peligroso, calenté con él hace unos días. Sus golpes son peligrosos, bombardea en cada golpe. Tengo que estar concentrado, bien física y mentalmente. Intentaré tomar las oportunidades que me va a dar, si me las da. Va a ser difícil" aseguró.