Alcaraz desvela su dejada favorita del circuito

Carlos Alcaraz sigue avanzando en Indian Wells, donde ya está en las semifinales tras superar a Cameron Norrie y firmar su quinta presencia consecutiva en esta ronda del torneo. A la espera de enfrentarse a Daniil Medvedev, el murciano dejó también varios momentos curiosos en su comparecencia ante los medios.

El tenista de El Palmar, que explicó que en su jornada de descanso “caerá algo de golf”, fue preguntado por una cuestión surgida a raíz de unas declaraciones de Medvedev. El ruso había señalado a Alcaraz y a Corentin Moutet como los jugadores con mejor dejada del circuito, lo que llevó al español a reflexionar sobre quién destaca más en ese golpe tan característico del tenis actual.

El número uno del mundo aseguró que tiene varios nombres en mente y no dudó en destacar el talento de algunos de sus rivales.

"Tengo varios en mente. Moutet tiene una o la mejor dejada o el mejor toque con la raqueta. Pero me encantan las dejadas de Djokovic, en especial con su revés. Además de ellos, probablemente Dimitrov también lo tenga, ya que tiene un gran toque. Son los primeros jugadores que me vienen a la mente. Posiblemente haya muchos más, pero me quedaría con ellos tres”, explicó.

LA HISTORIA DEL DISFRAZ DE ABEJA

La rueda de prensa dejó también un momento distendido cuando Alcaraz fue preguntado por la escena que protagonizó al final del partido, cuando se colocó un disfraz de abeja que le lanzaron desde la grada.

El murciano explicó que todo surgió a partir de un grupo de aficionados que acudieron al partido caracterizados de esa manera y que lo animaron durante todo el encuentro.

"Vi a un grupo que estaban disfrazados de abeja. Es divertido verles en las gradas animando con ese disfraz. El otro día estuve con ellos un poco al final del partido", relató.

Según contó el propio Alcaraz, los aficionados le llevaron el disfraz al terminar el encuentro y no dudaron en insistirle para que se lo pusiera.

"Hoy ellos me han traído un disfraz de abeja y empezaron a decirme ‘póntelo, póntelo’. Tuve que hacerlo por ellos. Me estuvieron animando desde el primer punto hasta el último y me dije, lo haré", explicó entre risas.

El gesto dejó una de las imágenes más curiosas de la jornada en Indian Wells, reflejando una vez más la conexión del español con el público en uno de los torneos más especiales del calendario.