Alcaraz desvela la clave de su momento: "Controlo mis emociones"

Carlos Alcaraz aterriza en Indian Wells en uno de los mejores momentos de su carrera. El número uno del mundo llega al primer Masters 1000 de la temporada con un inicio de año perfecto con la conquista del Open de Australia y el ATP 500 de Doha, con 12 victorias consecutivas que confirman su gran estado de forma.

Durante el Media Day del torneo californiano, el murciano explicó que se siente cómodo en el desierto y preparado para empezar la competición. “Está yendo realmente bien, para ser sincero. Me siento un poco diferente comparado con otros años, pero he tenido buenos entrenamientos y estoy listo”, señaló.

El propio Alcaraz destacó que una de las claves de su rendimiento está en la evolución mental dentro de la pista. “Creo que ahora controlo mis emociones incluso mejor que antes. Cuando me enfadaba o jugaba mal, ahora consigo encontrar el camino otra vez porque estoy calmado”, explicó.

Su espectacular arranque de temporada ha llevado incluso a comparaciones con grandes rachas históricas como la de Novak Djokovic en 2011, cuando el serbio encadenó 41 victorias seguidas. El español, sin embargo, prefiere mantener la perspectiva. “No te das cuenta de lo difícil que es hasta que empiezas a perseguir algo así. Piensas que 41 no es tanto, pero cuando llevas 12 dices: ‘todavía quedan cuatro o cinco torneos más, los más grandes del mundo’”, comentó.

El murciano también tuvo palabras para la situación de varios jugadores retenidos en Dubái tras la escalada del conflicto en Oriente Medio, entre ellos Daniil Medvedev y Andrey Rublev. “Fue sorprendente porque hace una semana estábamos jugando allí y de repente ocurre todo. Ver a jugadores atrapados ha sido preocupante. Ojalá puedan viajar y venir aquí pronto”, afirmó.

Alcaraz con el título en DOha / ATP

Además, Alcaraz elogió a la joven promesa española Rafa Jódar, a quien conoció como sparring en la Copa Davis. “No me sorprende nada lo bien que lo está haciendo ni lo lejos que está llegando. Creo que vamos a ver mucho más de Rafa en los próximos años”.

Por último, el número uno defendió que los jugadores muestren más de su vida fuera de la pista a través de contenidos como documentales o vlogs. “¿Por qué no conocer a los jugadores detrás de las cámaras? Es interesante entender cómo vive un jugador cada torneo”, concluyó.